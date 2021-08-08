В понедельник, 9 августа, православные христиане по всему миру отмечают День великомученика и целителя Пантелеимона.

Он почитается как покровитель воинов и врачей. Первое имя, данное ему родителями – Пантолеон – обозначает лев во всем, а второе, которое он получил во время крещения – Пантелеимон – переводится как всемилостивый.

Какие еще праздники отмечаются в этот день, а также приметы и запреты на 9 августа читайте в материале Фактов ICTV.

9 августа – какой сегодня праздник

9 августа отмечается Всемирный день коренных народов. Эта памятная дата была установлена резолюцией Организации Объединенных Наций от 1992 года.

Праздник должен помочь услышать голос коренных народов во всем мире и повысить внимание к их проблемам.

Кроме того, 9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. Праздник хоть и имеет неофициальный характер, распространился далеко за пределы США, где он и возник.

При этом поскольку культура чтения распространена практически по всему миру праздники книголюбов, имеющие международный статус, отмечаются несколько раз в году.

Приметы на 9 августа

Если в этот день съесть капусту – обучение чему-либо будет даваться хорошо;

если на Пантелеимона собрать целебные травы – они будут обладать особыми свойствами;

если кузнечики в этот день особенно активные – погода будет сухой и ясной.

Что нельзя делать 9 августа

Нельзя заниматься тяжелой работой – ее результаты не принесут ничего хорошего;

нельзя отказывать в помощи нуждающимся – иначе целый год будут преследовать несчастья.

Именины 9 августа

Сегодня День ангела празднуют: Иван, Николай, Платон, Герман, Анфиса.