Возле Офиса президента Украины установили яркую арт-локацию. Детская площадка оформлена по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко.

Теперь на Банковой, 11 расположена игровая площадка — фантастические звери. Там можно увидеть петуха, у которого вместо крыльев руки, и существо, похожее на носорога. Также там есть фигуры котов, льва и других животных.

Каждый образ уникален, а основная идея площадки — единое пространство для всех. Локация будет удобна и для людей с особыми потребностями. Вход — бесплатный.

— Мы очень рады, что нам удалось реализовать этот проект. Работы Марии Примаченко были выбраны не случайно — они как нельзя лучше иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит.

Мы знаем, что и киевляне, и гости столицы часто гуляют возле Дома с химерами, и прилегающими к нему улицами, поэтому надеемся, что, познакомившись с такой необычной локацией в центре города, получат радостные эмоции, — сказал генеральный директор Национального комплекса Экспоцентр Украины Евгений Мушкин.

Однако некоторые пользователи сети пришли в ужас от установленной арт-локации и раскритиковали ее. В особенности фигуру петуха, отметив, что на нем не украинская вышиванка, а русская косоворотка.

Украинская народная художница Мария Примаченко известна своим инклюзивным мировосприятием. Именно она является представительницей так называемого народного примитива.

В оригинале фантастический животные Марии Примаченко выглядят вот так.

Фото: Эльдар Сарахман