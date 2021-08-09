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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Лунный календарь стрижек на август 2021: когда идти к парикмахеру

стрижка

В лунном календаре стрижек на август 2021 немало благоприятных дней, когда можно сходить к парикмахеру для смены имиджа.

Не стоит забывать, что луна влияет не только на общее состояние, но и на красоту и рост волос, поэтому важно обращать внимание на даты.

Благоприятные и неблагоприятные дни для смены прически — смотрите в лунном календаре стрижек на август 2021 на Фактах ICTV.

  • Лунный астропрогноз на 1 августа

Посетить парикмахера в первый день августа — отличная идея. Стрижка не только улучшит общее состояние волос, но и внешний вид в целом.

  • Лунный астропрогноз на 2 августа

В этот день лучше отказаться от стрижки, однако можно затонироваться под естественный оттенок.

  • Лунный астропрогноз на 3 августа

Если у вас запланирована стрижка на эту дату, то не стоит ее отменять. Новая прическа принесет позитивную энергию, денежное благосостояние и здоровье.

  • Лунный астропрогноз на 4 августа

Этот день не особо благоприятен для изменения длины. Прежде чем пойти в салон, подумайте хорошо, поскольку можете пожалеть о своем решении.

  • Лунный астропрогноз на 5 августа

Окраска в этот день может повредить волосы и сделать их непослушными.

  • Лунный астропрогноз на 6 августа

Постарайтесь в эту дату обойтись без окрашивания волос и изменения длины. Если записаны к парикмахеру, то лучше просто сделайте укладку.

  • Лунный астропрогноз на 7 августа

Стрижка позитивно повлияет на густоту волос, объем и укладку. Также этот день благоприятен для покраски и тонирования.

  • Лунный астропрогноз на 8 августа

8 августа новая луна, потому это отличный день для изменения длины и избавления от секущихся кончиков. Новый имидж зарядит вас позитивом.

  • Лунный астропрогноз на 9 августа

Если вы решили освежить прическу прямо сегодня, тогда не откладывайте, ведь она привлечет внимание окружающих и повысит вашу самооценку. Также в эту дату можно покраситься в новый оттенок.

  • Лунный астропрогноз на 10 августа

Окрашивание, химическая завивка или другие агрессивные процедуры в этот день пройдут хорошо.

  • Лунный астропрогноз на 11 августа

Не только стрижка, но и минимальное изменение длины освежит общий вид прически. Однако покраску, мелирование и другие подобные процедуры с волосами, запланированные на этот день, лучше перенести.

  • Лунный астропрогноз на 12 августа

Кардинальное изменение прически отлично повлияет на самооценку. Стрижка, уходовые процедуры или покраска в естественный оттенок — отличное решение на сегодня.

  • Лунный астропрогноз на 13 августа

После стрижки волосы начнут расти быстрее, однако могут плохо укладываться и стать воздушными. В эту дату лучше отложить покраску и отдать предпочтение оздоровительным процедурам.

  • Лунный астропрогноз на 14 августа

Стрижку 14 августа стоит отложить, поскольку влияние на волосы может оказаться разным. Отдайте предпочтение уходовым процедурам.

  • Лунный астропрогноз на 15 августа

От кардинальных изменений стоит отказаться, поскольку они могут принести разочарование. Незаметную тонировку или коррекцию привычной прически можно не откладывать.

  • Лунный астропрогноз на 16 августа

Время не для экспериментов — стрижка надолго не сохранится, а окрашивание волос продержится мало. Сегодня стоит отдать предпочтение расслабляющим уходовым процедурам — пилинг головы, маска или питание.

  • Лунный астропрогноз на 17 августа

Время для кардинальных изменений все также не настало. Астрологи в этот день советуют делать исключительно оздоровительные процедуры.

  • Лунный астропрогноз на 18 августа

Стрижка, сделанная сегодня, надолго сохранит свой первоначальный вид. Однако стоит выбирать умелого и энергичного мастера.

  • Лунный астропрогноз на 19 августа

Любые манипуляции с волосами в этот день положительно повлияют как на их общее состояние, так и на вашу самооценку.

  • Лунный астропрогноз на 20 августа

20 августа — отличный день для кардинальных изменений: экстравагантная стрижка, яркое окрашивание, необычная укладка. Экспериментируйте.

  • Лунный астропрогноз на 21 августа

Успешными будут эксперименты с окрашиванием или тонированием в необычный и непривычный для вас цвет. Однако простая и ничем не примечательная стрижка, сделанная в эту дату, может сделать волосы непослушными.

  • Лунный астропрогноз на 22 августа

Стоит отложить любые манипуляции с волосами, поскольку даже минимальное изменение длины может сделать их непослушными. От изменения цвета также лучше отказаться.

  • Лунный астропрогноз на 23 августа

Стрижка, окрашивание или даже уходовые процедуры сильно повлияют на состояние кожи головы не в лучшую сторону. От салонных процедур в этот день нужно отказаться.

  • Лунный астропрогноз на 24 августа

Стрижка в эту дату повлечет за собой проблемы с укладкой. Однако если у вас тонкие или поврежденные волосы, то можно провести уходовые и оздоровительные процедуры.

  • Лунный астропрогноз на 25 августа

Окрашивание или стрижка негативно скажутся на общем состоянии волос. Салонные процедуры стоит перенести на другой день.

  • Лунный астропрогноз на 26 августа

Минимальное изменение длины или незначительное окрашивание нужно отложить, поскольку они негативно повлияют на общее и эмоциональное состояние.

  • Лунный астропрогноз на 27 августа

27 августа — благоприятный день для похода в парикмахерскую. Стрижка, окрашивание и другие процедуры надолго сохранят первоначальный вид.

  • Лунный астропрогноз на 28 августа

Уходовые процедуры отлично скажутся на волосах. Также можно освежить стрижку.

  • Лунный астропрогноз на 29 августа

Сделанная сегодня стрижка спровоцирует объем волос и сделает их более послушными.

  • Лунный астропрогноз на 30 августа

Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос, однако от кардинальных изменений имиджа стоит отказаться.

  • Лунный астропрогноз на 31 августа

Обновить оттенок волос или срезать кончики сегодня можно, но эксперименты проводить не нужно.

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Фото: Pexels

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