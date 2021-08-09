В августе 2021 года украинцы будут отдыхать больше, чем обычно. В последний месяц лета предусмотрено десять официальных нерабочих дней.

Дополнительные выходные ждут украинцев по случаю Дня Независимости Украины. В этом году праздник приходится на вторник (24 августа).

Понедельник (23 августа) также будет выходным днем, но его нужно будет отработать в субботу, 28 августа.

В общем в третий месяц лета украинцы будут работать 21 день.

Выходные в августе 2021

1 августа

7-8 августа

14-15 августа

21-24 августа

29 августа

Праздники в августе 2021

1 августа — День инкассатора, Дeнь Воздушных сил Вооруженных сил Украины

2 августа — Ильин день

5 августа — Международный день светофора

8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины, День работников ветеринарной медицины, День строителя

9 августа — Международный день коренных народов мира

12 августа — Международный день молодежи

14 августа — Медовый спас, Начало Успенского поста

15 августа — День археолога

19 августа — Яблочный спас; Преображение Господне, День пасечника

23 августа — День Государственного Флага Украины

24 августа — День Независимости Украины

27 августа — Ореховый (Хлебный) Спас, Окончание Успенского поста

28 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика

29 августа — День шахтера.