Специалисты не советуют регулярно носить одну и ту же пару закрытой обуви. При постоянном использовании одной пары кроссовок через некоторое время может появиться неприятный запах.

В жаркую погоду нога активно потеет, а влага — лучшая среда для развития бактерий, вызывающих дискомфорт. Что делать, если вы столкнулись с этой проблемой?

Как быстро избавиться от неприятного запаха из кроссовок в домашних условиях — читайте в материале.

Почему возникает неприятный запах

Главной причиной неприятного запаха в кроссовках являются бактерии. Они начинают активно размножаться в теплой и влажной среде, поэтому все средства борьбы с этой проблемой направлены на их устранение.

Среди распространенных причин можно также назвать:

неправильный уход за обувью;

несоблюдение правил гигиены;

использование носков из синтетических материалов;

использование одной пары кроссовок каждый день.

Также причиной неприятного запаха может быть грибковая инфекция. В таком случае следует обратиться к дерматологу.

Как избавиться от неприятного запаха в кроссовках

Всегда отдавайте предпочтение качественной обуви, выбирайте материалы, которые хорошо пропускают воздух, и помните, что лучший способ борьбы с неприятным запахом в обуви — это предотвращение его возникновения.

Стоит следить за тем, чтобы ваша обувь не была влажной. Лучше не носить одну и ту же пару обуви несколько дней подряд. Отдавайте предпочтение носкам из хлопка. Они впитывают влагу с ног и не дают бактериям активно размножаться на обуви.

Соблюдайте правила гигиены. После душа следует тщательно вытирать стопу и пространство между пальцами. Также следите за состоянием кожи на ногах. Стоит один раз в неделю убирать ороговевшие частицы на стопах с помощью пемзы.

Также после душа можно использовать антиперспирант для ног.

Соблюдение этих рекомендаций является отличной профилактикой, но если неприятный запах уже появился, от него можно быстро избавиться с помощью специальных средств.

Как быстро избавиться от неприятного запаха в обуви

Прежде всего кроссовки надо постирать и высушить. Для этого лучше оставить их на день или воспользоваться электрической сушилкой. Если это не помогло, то можно попробовать другие варианты.

Самый простой способ — поменяйте стельки. Лучше вынимать и стирать их один раз в две недели. Отдавайте предпочтение стелькам из натуральной кожи и хлопка. Эти материалы хорошо пропускают воздух, а это значит, что нога будет значительно меньше потеть.

Если у вас нет такой возможности, можно обработать внутреннюю поверхность обуви: спиртом, перекисью водорода или раствором марганцовки. После этого надо тщательно высушить обувь. Это надо делать каждый раз после того, как вы ее носили.

Эти вещества убивают микроорганизмы, вызывающие неприятный запах и работают как дезодорант.

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Еще один действенный способ — это использование веществ, которые имеют действие адсорбентов и поглощают лишнюю влагу. Среди таких можно выделить пищевую соду и активированный уголь. Для этого способа нужно положить ложку соды или 3-4 таблетки активированного угля в вашу обувь и оставить на ночь. Такого же эффекта можно добиться, если вместо этих веществ использовать пакетики чая.

Кроме этого, можно положить обувь на несколько часов в морозильную камеру. Перед этим из нее надо вытянуть стельки.

Также можно приобрести специальные средства, которые были созданы именно для предотвращения появления запаха в кроссовках. Среди популярных можно назвать специальные спреи, одноразовые стельки, а также наклейки с антибактериальными свойствами. Эти средства устраняют саму причину неприятного запаха — размножение бактерий.