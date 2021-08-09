10 августа 2021 в мире отмечают экологический праздник — День биодизеля, то есть безопасного для природы топлива. Кроме этого свою независимость 10 августа празднует республика Эквадор.

Также сегодня праздник для всех путешественников и мореплавателей — День попутного ветра.

10 августа верующие чтят память двух апостолов Прохора и Пармена, которые были первыми диаконами христианской церкви. В народе эту дату называют Прохоров день.

Прохор был учеником самого апостола Петра и мученические умер за свою веру в провинции Антиохии. Больше о жизни святого почти ничего не известно, в наши дни исследователи могут только догадываться о его биографии.

Наши предки в этот день начинали собирать урожай картофеля, груш и выкапывать луковицы тюльпанов. Считалось, что сегодня стоит начать строить планы на будущее, ведь задуманное обязательно должно осуществиться.

В других частях мира этот день наоборот называют ленивым и советуют не работать и расслабиться. С чем это связано — неизвестно.

Есть предположение, что ленивым этот день называют из-за изнуряющей жаркой погоды, которая забирает все силы.

Отмечают 10 августа и профессиональный праздник — праздник кузнеца. Эту профессию издавна очень уважали и ценили, ведь хороший кузнец мог выковать любой инструмент и качественно подковать лошадь.

Приметы 10 августа:

если утро росистое, то весь месяц будет солнечный и теплым;

туман на восходе солнца — конец лета будет с обильными осадками;

если облака плывут высоко в небе — погода будет сухой и ясной;

над кроваткой новорожденного ребенка можно повесить ветку с грушевого дерева, чтобы он хорошо учился и был умным;

если перед вам встал трудный жизненный выбор — съешьте грушу на закате;

весь день идет дождь, но погода без ветра — непогода не завершится и будет продолжаться несколько дней.

Что нельзя делать 10 августа:

в этот день не советуют вести торги, продавать или покупать что-то, любые финансовые операции не принесут прибыли;

нежелательно в этот день заключать брак, лучше перенести свадьбу на другую дату. Наши предки считали, что тот, кто женится в этот день — долго не проживет.

нельзя идти по грибы с плохим настроением или в состоянии ссоры с кем-то — вернетесь с пустой корзиной.

Именины 10 августа отмечают обладатели таких имен: Акакий, Василий, Ефим, Иван, Николай, Остап, Павел, Прохор, Серафим, Юлиан, Ян, Елена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Илона и Ирина.

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Интересные праздники 10 августа в других странах:

День, когда Миссури стал еще одним штатом США;

Всемирный день льва

день объявления Японии о капитуляции в 1945 году;

украинская спортсменка Инесса Кравец установила рекорд в тройном прыжке — 15 м 50 см, который держится до сих пор.

в 1793 году для посетителей впервые открылся знаменитый музей Лувр в Париже;

в 1876 году был осуществлен первый в мире междугородный телефонный звонок. Событие состоялось в Канаде, в городе Онтарио;

армия Украинской народной республики (УНР), а именно Запорожская группа, в 1919 году освободила от большевиков город Винница.

В этот день также родились испанский актер Антонио Бандерас, украинский художник Роман Лубкивский, четырехкратный чемпион СССР, украинский футболист Вадим Соснихин и 31-й президент США Герберт Гувер, а также игрок футбольного клуба Динамо и трехкратный чемпион СССР Андрей Биба.