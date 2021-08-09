Народного артиста Украины и звезду советского фильма В бой идут одни старики Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах.

Талашко является преподавателем Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и, как утверждают, он неоднократно принуждал к интимным отношениям своих студенток и абитуриенток.

На личной странице в Facebook сценарист Богдан Панкрухин собрал истории девушек, которые стали жертвами актера.

Девушки утверждают, что Владимир Талашко настойчиво приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь.

Однако девушки были слишком юными и наивными, чтобы понять, чем может закончиться такой визит. Более того, они доверяли актеру, поскольку были уверены в его порядочности.

Юлия Бирзул призналась, что встретилась с Талашко в 15-летнем возрасте, когда мечтала стать актрисой и поступить в университет Карпенко-Карого.

Тогда Владимир Талашко решил помочь девушке с творческим конкурсом. Актер встретил Юлию на вокзале, завез домой, предложил принять душ, а потом начал фотографировать и раздевать.

— Мы оказались в спальне, я уже лежала на кровати, а он меня целовал. В тот момент я вспомнила девушку из нашего коллектива, которая постоянно делала вид, что теряет сознание, привлекая к себе внимание (так мы думали). И вот в этой ситуации я тоже неожиданно сделала вид, что потеряла сознание. Причем я это сделала дважды или трижды. Я типа приходила в себя, чтобы проверить, что происходит. Талашко очень испугался, — рассказала Юлия Бирзул.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Юлия добавила, что инцидент произошел в 1997 году, поэтому сейчас эти воспоминания не травмируют так, как раньше.

— Я была уверена, что Талашко уже в таком возрасте, что не может никого травмировать своими домогательствами. Я не знала, что он до сих пор преподает. Когда Богдану (Панкрухину. — Ред.) написали девушки, которые недавно прожили подобные истории, но которые боятся выносить иx на всеобщее обозрение, я решила, что пришло время. Эти воспоминания уже не травмируют меня, как раньше, — говорит Бирзул.

Также свою историю решилась рассказать Виктория Муштей, которая в 18 лет пришла в университет за допуском для поступления.

Талашко заверил девушку, что для успешной сдачи творческого конкурса ей нужно поехать с ним домой и еще раз прорепетировать.

После многочисленных отговорок Виктория все же оказалась в квартире актера, а тот предложил будущей студентке коньяк и закуску.

— Он включил диск с его песнями, и предложил потанцевать. Он начал гладить меня руками, прижимать к себе. Мне было неприятно. Но отстаивать свои границы я тогда не умела, и стресс блокировал какое-то рациональное мышление. Он полез целоваться. Это стало последней каплей.

Я начала вырываться, сказала, что мне срочно нужно ехать, скоро закрывается общежитие. Он попытался успокоить, предложил постелить в соседней комнате, чтобы я поздно не ехала: “Утром можно поехать. У меня студенты оставались, мы репетируем здесь”. Я сказала, что точно не останусь, вызвала такси и быстро ушла, — вспомнила Виктория.

Реакция Владимира Талашко

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Владимир Талашко отрицает все обвинения в его адрес.

Актер говорит, что помогал студентам со вступлением, но все было в пределах приемных требований.

— Все было в пределах приемных требований. За время работы в университете подобного общения с девушками, которые поступали и учились, у меня не было. На репетиции домой они могли приходить только курсом, если возникали такие обстоятельства. Но отдельно я никого не приглашал, — сказал Талашко.

Также ситуацию прокомментировала доцент кафедры режиссуры и телевидения Лариса Наумова. Она отметила, что очень удивлена ​​подобными обвинениями.

— Я никогда не слышала подобных жалоб и обвинений. Мне кажется, что это очень странная информация. Ситуация в университете настолько демократична, что можно в любой момент забрать документы или перейти на другой курс. Если об этом молчали, значит, их все устраивало, — сказала доцент.

Реакция сети

В комментариях большинство пользователей сети выражают возмущение обнародованными фактами непристойных действий, которые якобы совершал актер. Также все поддерживают девушек, которые решились на откровенность.

Я эти истории о нем слышала еще с института, когда училась 20 лет назад на кинофакультете, но все это было в поле слухов, вполголоса, никто не решался говорить открыто. Вы молодцы, что решились наконец рассказать все это и назвать вещи своими именами.

Как хорошо, что об этом кто-то рассказал! В 2013 году со мной произошла идентичная история. Мне кажется, что это даже какая-то моральная травма.

Он должен быть уволен. Если руководство университета этого не сделает, предлагаю в сентябре собраться и помочь администрации это сделать.

Слышала и не раз, что такое происходило с его студентками. К сожалению!

Такой Талашко есть в каждом высшем учебном заведении.

Молодцы, не молчите. Зло должно быть разоблачено и наказано.

Верю, что после ваших историй этому придет конец, — пишут в сети.

После материала Богдана Панкрухина в социальных сетях стали появляться и другие жертвы.

Девушки публично рассказывают о случаях сексуальных домогательств, связанных с Владимиром Талашко.

Свою студенческую историю также рассказала актриса Настя Вергелес, которая закончила второй и последний курс мастерской Талашко с двойками. Девушка предполагает, что получала плохие оценки из-за того, что не давала согласие на провокации актера.

Кроме этого, Настя страдала от морального давления со стороны Талашко, который постоянно настаивал на том, чтобы студентки раздевались во время репетиций.

Они решили не терпеть это и обратились к руководству университета. Там девушкам объяснили, что они не первые, кто жалуется на преподавателя.

— Мы с одногруппницами решили пойти в деканат и написать на него заявление, чтобы его заменили! Мы рассказали обо всем, написали заявление и нам объяснили, что мы не первые и не последние, что это заявление никуда не дойдет, потому что у него есть “крыша”, и что нам надо будет или смириться, или искать другие решения, но Владимир Талашко останется нашим мастером, — написала Настя.

На поведение актера также пожаловалась украинская журналистка Ирина Сампан. Она рассказала, что несколько лет назад после интервью Талашко пригласил ее к себе домой.

В квартире он показывал свои награды, предлагал алкоголь и пытался изнасиловать журналистку. Но, к счастью, ей удалось сбежать.

Фото: Владимир Талашко