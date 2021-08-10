В Украине Медовый спас 2021 будут отмечать 14 августа. Этот праздник имеет постоянную дату и каждый год совпадает с началом Успенского поста.

По традиции, в этот день нужно собирать медовый урожай.

Ранее пасечники собранный урожай носили на освящение в церковь, делились медом со священниками и нуждающимися.

Также в день Медового спаса принято печь пироги и пряники из меда. Но сначала мак, травы, мед и воду надо освятить, чтобы очиститься от греха.

14 августа необходимо бережно относиться к воде. Ранее в день праздника люди чистили колодцы и убирали мусор с берегов акватории. После этих хлопот все шли на ярмарки и массовые гуляния.

Считается, что Медовый спас ознаменует начало осени. После праздника нельзя купаться в водоемах, так как вода в этот период уже холодная.

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Этот праздник также называют Маковеем. По одной версии, название происходит от мучеников Маккавеев — 14 августа день их памяти.

По другой, в этот день к меду выпекали пряники с маком. Этот спас также иногда называют Маковым.

14 августа также начинает Успенский пост. Он будет длиться две недели — до 28 августа.

Ежегодно украинцы празднуют три спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый. Все они отмечаются в честь Иисуса.

Даты этих праздников связаны со сбором урожая и запасом продуктов на зиму. Считается, что слово спас происходит от запасаться.