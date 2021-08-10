24 августа Украина отметит один из самых важных государственных праздников — День Независимости. В связи с этим украинцы будут отдыхать четыре дня подряд. Выступление симфонического оркестра, дискотека 90-х и большой праздничный концерт. Куда пойти во Львове на День Независимости Украины — афишу на 24 августа читайте в материале.

Обладатели звука. Lords of the Sound. Хиты украинской эстрады

В День Независимости Украины симфонический оркестр Lords of the Sound представит новую программу — хиты украинской эстрады в современной аранжировке.

Прозвучат треки Софии Ротару, Владимира Ивасюка, Василия Зинкевича, Назария Яремчука и других.

Двухчасовая программа ко Дню Независимости Украины обещает быть яркой.

Адрес: пл. Святого Юра, 5 (Сад собора Святого Юра)

Цена: от 290 грн.

Время: 15.30, 19.30.

Концерт: супер диско 90-х. Фестиваль независимости. 30 лет

Шумное празднование, мировые хиты, лучшие диджеи и дружеская атмосфера — все это обещают на концерте SuperDisco.

Гостей события ожидают танцевальные треки представителей диско 90-х — Sident (Lazzy Dee), East 17, Global Deejays, Snap!, Captain Jack, NaNa и других.

Адрес: Стадион Арена Львов, ул. Стрыйская, 199.

Цена: от 320 грн.

Время: 18.00.

Выставка Татьяны Крамаренко ЛініЯ. У пошуках ідентичності

На выставке будут представлены работы, которые появились из линий случайных каракуль, в которых каракулеграф Татьяна Крамаренко видит настоящее искусство.

Кроме того, каждый сможет попробовать себя в роли каракулеграфа. Также художница проведет бесплатный мастер-класс.

Адрес: ул. Кушевича, 1.

Цена: бесплатно.

Время: 12.00 (продолжительность три часа).

Праздничный концерт в День Независимости Украины

По случаю Дня Независимости во Львове под открытым небом организуют праздничный концерт.

На сцене выступят такие исполнители как Аркадий Войтюк, Alyona Alyona, Navka, группы Kalush и Patsyki z Franeka.

Адрес: ул. Стрыйская (возле площади Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного)

Цена: бесплатно.

Время: 18.00

Фестиваль домашних любимцев

День Независимости Украины вы можете провести в компании своего четырехлапого друга на фестивале домашних любимцев.

Также у вас будет возможность:

бесплатно чипировать своего любимца;

взять собачку в свою семью;

сделать фото со своим любимцем на фотозоне, где будет работать фотограф;

посетить выставку-ярмарку зоотоваров от ведущих производителей и поставщиков;

открыть для себя инновационные продукты и технологии, амуницию, аксессуары и средства по уходу за животными;

увидеть мастер-классы и выступления представителей зоорынка: ветеринары, грумеры, дрессировщики;

взять участие в конкурсах и развлечениях с подарками;

вкусно перекусить на фуд-кортах;

отдохнуть в лаундж-зоне или просто полежать в гамаке;

посетить зону с развлечениями для детей.

Адрес: ул. Кушевича, 1 (Палац Гната Хоткевича).

Цена: 50 грн.

Время: с 12.00 до 20.00.

Фото: Lord of the Sound, Pexels