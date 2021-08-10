Секс-скандал с Талашко: что нужно знать о харассменте и как себя защитить

9 августа Народного артиста Украины и преподавателя университета имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам.

После долгого молчания выпускницы университета решили публично рассказать, как подвергались насилию со стороны Владимира Талашко.

По словам девушек, преподаватель неоднократно принуждал к интимным отношениям своих студенток. Сначала он приглашал их к себе домой, потом предлагал алкоголь и фотографировал обнаженными.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Дарина, одна из абитуриенток 2021 года, призналась, что также столкнулась с подобным поведением Владимира Талашко.

Она пришла на консультацию перед творческим конкурсом, во время которой Талашко щупал девушку, а также интересовался, есть ли у нее парень и был ли у нее секс.

— Я прихожу на консультацию к Талашко, рассказываю свою творческую программу, он меня слушает, а потом предлагает меня пофотографировать. На тот момент я была в футболке и юбке выше колена, поскольку лето и очень жарко. Он начинает подгибать мне ногу и, как я понимаю, фотографирует так, чтобы мое нижнее белье было видно. Затем он говорит: “Приспусти футболку там, где плечо, я хочу посмотреть, как ты будешь выглядеть в кадре”, — вспоминает девушка.

После этого он приглашал девушку домой для того, чтобы прорепетировать всю программу, а также предлагал свое жилье для ночевки.

Дарину насторожили действия преподавателя, она отказалась от провокативных предложений Талашка, и в результате поступила в другое учебное заведение.

Почему важно не молчать

Харассмент — это один из видов дискриминации по какому-то из показателей — возраст, пол, религия, национальность или цвет кожи. В современном обществе харассмент часто случается на сексуальной почве, что и приводит к сексуальным действиям, угрозам, унижениям и запугиваниям.

Психолог Яна Полищук убеждает, жертва харассмента может даже не осознавать определенное время, что она страдала от насилия, поскольку это достаточно активное психологическое воздействие на личность.

Как правило, основной причиной молчания является страх осуждения со стороны общества.

— Как оказалось, именно знакомое и близкое окружение девушек чаще всего осуществляет насильственные действия и домогательства. И, очевидно, что в это могут не поверить, могут обвинить во лжи. Не всегда насильники выглядят ужасными людьми с неправильным образом жизни. Это могут быть абсолютно адекватные социализированные люди, которых мы видим каждый день. Основной двигатель во всем этом — страх. Но это нужно останавливать: важно сразу прекратить контакт с человеком, который причинил вред, и не молчать, если что-то случается, — говорит Яна Полищук.

Чаще всего ситуации дискриминации, насилия, унижения случаются с девушками, которые не умеют говорить “нет”. Надо учиться четко доносить свою позицию, отстаивать личные границы и говорить “нет”, если что-то не нравится.

— Важно предупреждать это, замечать поведение людей и отстаивать свои личные границы, вести сознательное и правильное общение в социальных сетях, где девушки часто становятся жертвами провокационных актов и притязаний, — добавила Яна.

В случаях, когда люди страдают от любого вида насилия важно не молчать, а в первую очередь обратиться за помощью к родным людям, которым можно доверять и которые смогут оказать поддержку.

Если девушка учится в учебном заведении, там всегда есть квалифицированный психолог или социальный педагог, который может оказать психологическую помощь.

Еще одним форматом помощи являются телефоны доверия. В первую очередь, это звонок в полицию по номеру 102, где сотрудники должны предоставлять помощь тем, кто оказался в ситуации насилия.

Также существует большое количество горячих линий, которые работают абсолютно анонимно. Например, номер 116 124 действует при поддержке организации Ла Страда, которая противодействует насилию.

Как защититься от сексуальных домогательств

По словам юриста, Кристины Кит, в течение нескольких последних лет многие вузы утверждают Положение по противодействию сексуальным домогательствам в университете, согласно которому создаются комиссии или комитеты, которые рассматривают заявления и жалобы студентов.

Соответственно за разбирательствами таких заявлений могут быть приняты соответствующие решения и проведена работа с преподавателями.

Если подобных обращений очень много и все они касаются одного преподавателя, то его могут уволить на основании совершения морального проступка, что несовместимо с осуществлением профессиональной деятельности.

Также можно обращаться с заявлением сразу в полицию, так как сексуальное домогательство — это преступление. Полиция обязана расследовать такие случаи и привлечь к ответственности тех, кто это совершает.

В Уголовном кодексе есть две статьи, по которым могут нести ответственность те, кто совершает сексуальные домогательства.

По статье 153 (Сексуальное насилие) УК предусмотрено лишение свободы сроком на 5 лет.

Если это касается несовершеннолетнего, то виновному грозит лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.

Согласно статье 154 (Принуждение к вступлению в половую связь) обидчик наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

Юрист добавила, что потерпевший может получить компенсацию лишь в том случае, если обидчика признали виновным. Это все решается в судебном порядке, а размер компенсации устанавливается индивидуально в каждом конкретном случае.

По словам Кристины Кит, в Украине таких случаев немного, поскольку студенты привыкли терпеть и ждать окончания учебы. Они пытаются об этом забыть и не верят, что можно повлиять на поведение преподавателя не навредив себе и своему обучению.

Также такие случаи редко доходят до суда из-за того, что трудно доказать факт сексуального домогательства. Чаще всего, это происходит без свидетелей и камер.

— В большинстве случаев полиции сложно собрать доказательства, которые подтвердли бы вину преподавателя. Когда речь идет о сексуальных домогательствах, можно получить надлежащую защиту только тогда, когда об этом будет говорить не один человек. Здесь стоит объединиться и совместно обратиться с заявлением в полицию. Если есть доказательства в виде переписок, это все нужно показать полиции для того, что предоставить достаточный материал для расследования, — говорит юрист.

Напомним, что Минкульт пообещал провести служебное расследование по поводу обвинений в сексуальных домогательствах Владимира Талашко.

В ведомстве сообщили, что они максимально встревожены этой ситуацией, поэтому призывают руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов.