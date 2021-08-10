11 августа 2021 года православные верующие отмечают Рождество святого Николая Угодника. В древности этот праздник ассоциировалось с приближением осени.

Праздник Рождества Николая Угодника посвященный Николаю Чудотворцу. Он возник в IX веке вместе с крещением Киевской Руси.

По народным верованиям, молитвы святого Николая в этот день очень эффективны, ведь Угодник один из приближенных к Богу. Поэтому люди по всему миру посещают церкви и молятся.

Более того, есть поверье, если помолиться Николаю Угоднику, то он обязательно поможет всем нуждающимся.

11 августа — какой сегодня праздник

Также в этот день чтят память святой мученицы Серафимы. Девушка родилась в Антиохии, но всю свою жизнь прожила в аристократки из Рима Савины. Собственно богачка помогла Серафиме стать христианкой.

С 117 по 138 год по императорскому приказу в Риме проводились жестокие гонения христиан. Но Серафима, проявив мужество, пришла на судебный процесс вместе с Савиной.

Тогда же правитель империи, увидев рядом аристократку, отпустил бедную девушку Серафиму и призвал ее отказаться от христианской веры.

Через несколько дней Серафима снова пошла в суд. Но правитель увидел, что девушка не отрекается от веры в Иисуса Христа. Тогда он решил проучить девушку и отдал двум парням на поругание. Но Серафима чудом спаслась, помолившись Богу.

Так, после молитвы началось землетрясение и злодеи упали обессиленными. Впоследствии девушка вернула здоровье парням, а те в свою очередь сказали правителю, что ангел Господень защитил девушку и не позволил им коснуться к Серафиме.

Но правитель стоял на своем. Он продолжал заставлять девушку отречься от веры, пытать ее, а затем приказал отрубить голову. В то же время сам мучитель ослеп.

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Еще в среду отмечают современный праздник — День кинетического песка. Главная цель этого дня — популяризация безопасной и веселой альтернативы обычному песку.

Праздник совсем молодой, ведь его история начинается с 2020 года.

В этот день принято фотографироваться с кинетическим (живым или разумным) песком и публиковать снимки в соцсетях с хештегом #KineticSandDay.

Кинетический песок — это развивающая игрушка для детей. Песок состоит на 98% из обычного песка, и на 2% — с силиконовых масел. Главная отменность от классического песка — он не клеится к коже и одежде, из него легче лепить фигуры, а также он не содержит веществ, в котором могут размножаться бактерии.

Интересные праздники 11 августа в других странах

Национальный день малинового торта (США);

День грибов (Япония);

День сыновей и дочерей (Германия);

День памяти бойцов за свободу в (Латвия);

День гор (Япония);

Национальный день тарта Бейквелл (Великобритания).

Народные приметы на 11 августа

если день будет туманным — это к хорошему сбору урожая ячменя и овса;

если в этот день еще без заморозков, то начало осени будет теплым;

если вы заметили мало грибов в лесу — это к морозной и холодной зимы;

если есть много ягод и орехов, то зима будет снежной.

Что нельзя делать 11 августа

ссориться с близкими друзьями и родственниками, потому что эта ссора может разрушить ваши отношения с родными;

занимать деньги знакомым, иначе о возврате долга можно забыть;

работать на огороде и в поле, потому что организм под вечер сильно устанет;

нельзя убирать в доме, а особенно мыть пол и заметать;

обижаться — иначе постигнет беда.

Именины на 11 августа

В среду день ангела отмечают все Александры, Алексеи, Анатолии, Константины, Михаилы, Николаи и Романы.