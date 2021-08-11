11 августа празднуют день ангела Николая. Это имя в переводе с греческого языка означает победитель народов.
Если у вас в окружении есть мужчины с именем Николай, не забудьте поздравить их с именинами. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Николая в открытках и СМС.
Поздравления в открытках с днем ангела Николая
Поздравления в СМС с днем ангела Николая
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Николай, тебе хочу напомнить —
Твой день ангела сегодня наступил,
Счастья пусть опять нахлынут волны,
Сбудется все то, о чем просил.
Пусть тебе все в жизни удается,
Я хочу везенья пожелать,
Пусть скорей удача улыбнется,
Чтобы не смел ты счастье потерять!
***
Николай, спешу поздравить
И удачи пожелать,
Цели значимые ставить,
Их упрямо достигать.
Счастье пусть тебя окружит,
Греет чувство сердце пусть,
Никогда пусть не зацепят
Твою душу боль и грусть.
***
Желаю Коле в именины —
Ты будь всегда, везде мужчиной.
Своей ты силы не стесняйся,
А показать ее старайся,
Чтобы всегда тебе везло,
Чтоб счастье за тобою шло,
Хочу удачи пожелать,
И неприятностей не знать.
Значение имени Николай
Имя Николай имеет древнегреческое происхождение и состоит из двух слов никос — победитель и лаос — народ.
Обладателем этого имени предначертано широко мыслить и действовать, не ограничивая себя ни в чем на пути к мечтам и целям. Николай всегда старается соответствовать мнению окружающих о нем, кроме того, он никогда не поступает плохо в отношении близких ему людей.
Чаще всего мужчина с этим именем высокомерен, требователен и принципиален. Однако он человек слова.
Стоит отметить, что день ангела Николая можно праздновать почти 160 раз в год.