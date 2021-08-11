11 августа празднуют день ангела Николая. Это имя в переводе с греческого языка означает победитель народов.

Если у вас в окружении есть мужчины с именем Николай, не забудьте поздравить их с именинами. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Николая в открытках и СМС.

Поздравления в открытках с днем ангела Николая

Поздравления в СМС с днем ангела Николая

***

Николай, тебе хочу напомнить —

Твой день ангела сегодня наступил,

Счастья пусть опять нахлынут волны,

Сбудется все то, о чем просил.

Пусть тебе все в жизни удается,

Я хочу везенья пожелать,

Пусть скорей удача улыбнется,

Чтобы не смел ты счастье потерять!

***

Николай, спешу поздравить

И удачи пожелать,

Цели значимые ставить,

Их упрямо достигать.

Счастье пусть тебя окружит,

Греет чувство сердце пусть,

Никогда пусть не зацепят

Твою душу боль и грусть.

***

Желаю Коле в именины —

Ты будь всегда, везде мужчиной.

Своей ты силы не стесняйся,

А показать ее старайся,

Чтобы всегда тебе везло,

Чтоб счастье за тобою шло,

Хочу удачи пожелать,

И неприятностей не знать.

Значение имени Николай

Имя Николай имеет древнегреческое происхождение и состоит из двух слов никос — победитель и лаос — народ.

Обладателем этого имени предначертано широко мыслить и действовать, не ограничивая себя ни в чем на пути к мечтам и целям. Николай всегда старается соответствовать мнению окружающих о нем, кроме того, он никогда не поступает плохо в отношении близких ему людей.

Чаще всего мужчина с этим именем высокомерен, требователен и принципиален. Однако он человек слова.

Стоит отметить, что день ангела Николая можно праздновать почти 160 раз в год.