Успенский пост 2021: что нельзя есть

Ежегодно Успенский пост начинается 14 августа и заканчивается 27 августа. Это самый короткий пост в году. В этот промежуток времени существуют определенные ограничения в питании и поведении, которые нужно соблюдать. Во время поста православные христиане готовятся к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Что нельзя есть в Успенский пост в 2021 году — читайте в материале.

Запреты и правила питания в период Успенского поста

В эти две недели верующим надо отказаться от яиц, молока, кисломолочных продуктов, мяса и алкоголя.

Основу рациона составляют свежие овощи, фрукты, картофель, грибы, орехи, сухофрукты, ягоды, мед, цельнозерновой хлеб и крупы.

В понедельник, среду и пятницу нужно придерживаться сыроедения. В рационе могут быть только те продукты, которые не поддавались термической обработке. В эти дни можно есть свежие овощи и фрукты, орехи, хлеб из пророщенного зерна или хлебцы.

Коровье молоко можно заменить растительным. Сегодня существует много разновидностей такого молока: овсяное, кокосовое, миндальное и соевое. Для приготовления нужно замочить на ночь орехи или крупу, затем измельчить их с водой и отжать в мешочке из марли.

Также можно приготовить сыроедческую гречку. Для этого ее нужно залить холодной водой и оставить на несколько часов. После того, как крупа разбухнет, к ней можно добавить свежые фрукты и орехи.

Во вторник и четверг можно есть горячие блюда без добавления масла. Это могут быть отварные овощи и крупы, из которых можно приготовить суп. Также продукты можно тушить и жарить на сковороде с добавлением воды вместо масла.

В субботу и воскресенье во время приготовления горячих блюд можно добавлять масло. К напиткам можно добавить небольшое количество красного вина.

Также 19 августа отмечается праздник Преображения Господня. В этот день верующие могут добавить в свой рацион рыбу, морепродукты и выпить небольшое количество красного вина. Традиционно в этот день верующие едят яблоки, груши и сливы с медом.

Во время поста нужно ответственно отнестись к своему рациону. Питание в этот период предусматривает отказ от белков животного происхождения, поэтому нужно увеличить количество растительного белка.

Его можно получить из сои, чечевицы, тофу, киноа, фасоли, шпината, семена чиа и орехов. Также в этот период увеличивается количество углеводов, поэтому для лучшего самочувствия лучше отказаться от сладостей, сахара и белого хлеба.

Суть Успенского поста

Успенский пост назван в честь великого праздника Успения Пресвятой Богородицы. Православные верующие отмечают его 28 августа. Это единственный пост, который посвящен Божией Матери. По строгости он похож на Великий.

В период воздержания нельзя ссориться, завидовать и злословить. Человек должен читать молитвы и каяться, тем самым он просит Божью Матерь о заступничестве.

За две недели ограничений в еде и поведении христиане должны достичь чистоты духа и тела и подготовиться к большому религиозному празднику — Успению, которое они отмечают по окончанию поста — 28 августа.