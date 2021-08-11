В четверг, 12 августа, отмечают Международный день молодежи. Праздник посвященный людям, полных активностью и желанием изменить мир к лучшему.

В 1999 году этот день установила Генеральная Ассамблея ООН. А уже 12 августа 2000-го Международный день молодежи впервые отметили на мировом уровне.

Праздник имеет цель напоминания о роли молодежи в развитии мира, а также роль в решении проблем, с которыми они сталкиваются в образовании, трудоустройстве, семье, личных отношениях и тому подобное.

Более того, это день, когда стоит задуматься о будущем, построить планы, разобраться в себе и найти призвание.

Интересно, что каждый год тематика дня разная. Например, в 2001 году мероприятия были посвящены теме борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, в 2008-м — молодеже и изменения климата, а в 2013 — молодежной миграции.

Также были темы безработицы, психического здоровья, бедности. Все эти проблемы актуальны для молодежи, и поэтому общество обращает внимание на них и решает их совместно.

12 августа — какой сегодня праздник

Еще в среду православные верующие отмечают день святого мученика Иоанна Воина. По приказу императора он был послан убивать христиан, однако его чистая душа не позволяла этого делать.

Святой Иоанн — славянин, служил в рядах армии за годы царствования императора Юлиана Отступника. Вместе с другими воинами его заставляли убивать христиан.

Однако, веря в Иисуса Христа, Иоанн тайно помогал христианам. Он прятал их, обеспечивал деньгами, едой и одеждой. А единоверцев, сидевших в темницах, посещал и поддерживал.

Но потом император узнал о действиях своего Воина. Он приказал пытать и мучить святого до смерти. Но Иоанна это не сломило и он выжил. Поэтому его решили бросить в тюрьму.

После того, как умер император Юлиан святого Иоанна выпустили на свободу. До самой старости он оставался преданным христианству: молился и соблюдал пост, посещал больных и помогал нуждающимся.

Теперь же святому Иоанну молятся за заключенных, а также просят у него помочь разоблачить воровство и найти потерянное/похищенное.

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Также на 12 августа выпадает Всемирный день слонов. В этот день напоминают о важности защиты и сохранения популяции животных из США и Азии.

Учредителями такого дня считают канадских кинематографистов Патришию Симс и Майкла Кларка с Canazwest Pictures и Sivaporn Dardarananda, а также главу Фонда с реинтродукции слонов в Таиланде.

Впервые Всемирный день слонов отметили в 2012 году. Тогда даже специально Симс и Кларк выпустили фильм о слонах — Возвращение в лес.

Народные приметы на 12 августа

если целый день на улице будет пасмурно и прохладно, то следующая неделя обещает быть солнечной;

если в четверг пойдет умеренный дождь — то несколько дней будет дождливая погода;

если на рассвете еще видно мерцающие звезды на небе — это к дождю;

если ветер 12 августа не утихнет, то может прийти внезапная непогода.

Что нельзя делать 12 августа

делать маникюр и педикюр;

посещать салоны красоты;

отказывать в помощи бездомным;

много есть и пить алкоголь;

принимать важные и серьезные решения.

Именины на 12 августа

В этот день свой день ангела отмечают Анатолий, Валентин, Иван, Максим, Павел и Ангелина. Не забудьте поздравить своих близких и знакомых, которые стали причастными к празднику — им определенно будет приятно.

Кто родился 12 августа