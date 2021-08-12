Гороскоп на неделю, с 9 по 15 августа 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Неделя с 9 по 15 августа — начало нового лунного месяца. Это означает, что она будет очень активной. Неделя подходит для разных начинаний. Однако стоит понимать, что браться нужно лишь за те дела, которые у вас давно продуманы.

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10 августа сходятся в оппозиции Юпитер и Меркурий. Это означает, что мы можем быть несколько рассеянными, мечтательными. Также в этот период люди могут выдавать желаемое за действительность. Могут быть сложности в том, чтобы доказать свою точку зрения. Поэтому избегайте споров, даже если вы уверены в результате.

Один из самых важных аспектов недели — оппозиция Венеры и Нептуна, которая ожидается в начале недели.

Гороскоп для Овнов

В начале недели вы можете грешить необъективностью, поэтому будьте осторожными в суждениях. В отношениях как с личными, так и с деловыми партнерами вероятны какие-то недопонимания, стоит еще в самом начале выяснить все детали. К концу недели дела будут складываться лучше как на работе, так и в отношениях с домашними.

Гороскоп для Тельцов

В начале недели есть риск некорректно распределить энергию. Много внимания будут занимать дела, которые не входят в список ваших приоритетов. Постарайтесь расставить акценты, более тщательно подойти к выбору, чем именно вам стоит заниматься. Возможно, понадобится больше времени уделить дому. С четверга появляется больше возможностей реализовать свои творческие планы. Прекрасное время, чтобы провести его с детьми или на отдыхе.

Гороскоп для Близнецов

В это время целесообразно отставить в сторону рабочие вопросы, но если существует такая возможность. Лучше больше времени уделить дому и семье, особенно с четверга. С понедельника по среду может поступать информация, которой не стоит доверять на 100%. Это могут быть обещания, предложения по сделкам или покупкам, которые маловероятно, что состоятся. В начале недели вы можете столкнуться с каким-то недопониманием в отношениях с вашими партнерами. Стоит все тщательно проверять или отложить важные сделки и переговоры на конец недели.

Гороскоп для Раков

В начале недели следует быть осторожнее с тратами, так как вы можете переоценить свои ресурсы. Также вероятен какой-то обман, недосказанность или ваше личное недопонимание со стороны близких людей. Неудачное это время и для оформления документов. Ближе к концу недели ситуация выровняется, и у вас получится реализовать то, что вы давно откладывали.

Гороскоп для Львов

В начале недели (до среды) в отношениях с партнерами стоит быть осторожными при выборе слов — не нужно бросаться обещаниями. Зато с четверга ситуация несколько улучшится, появляется ресурс для заработка. Возможно, придут какие-то денежные предложения, за которые стоит взяться.

Гороскоп для Дев

Для вас наиболее удачным будет период с четверга по воскресенье. До тех пор возможны какие-то трудности в донесении своей мысли до других людей. Возможно, стоит взять время, чтобы их лучше сформулировать. С четверга можете смело браться за проекты, которые планировали. Можете брать на себя много дел, как вы это умеете, все обязательно получится.

Гороскоп для Весов

Для вас эта неделя может оказаться знаковой, важной, переходной, когда нужно подвести итоги во взаимоотношениях с людьми. Речь идет как о рабочих отношениях, так и о личных. Это не время для того, чтобы активно продавливать свои идеи и мысли. Сейчас важно сделать переоценку. Также не стоит доверять всему, что вы слышите, нужно проверять всю информацию.

Гороскоп для Скорпионов

Вы сейчас на волне успеха в командной работе. Особенно удачным периодом для групповой работы будет конец недели. В отношениях с близкими и партнерами возможна некая путаница, особенно в понедельник или вторник. Однако это все решаемо, просто не торопитесь и не бойтесь задавать лишние вопросы.

Гороскоп для Стрельцов

С понедельника по среду — сложный период, если вы учитесь или сдаете экзамены. Также — не лучшее время для того, чтобы впечатлить других людей. Тем не менее, неделя в целом неплохая, если вы сделали правильные выводы из того, что происходило последние полтора месяца. Уже с четверга можете рассчитывать на то, что ваши планы начнут реализовываться. Однако для этого понадобятся ваши усилия.

Гороскоп для Козерогов

Денежная тема сопровождает вас еще, как минимум, до этой среды. Речь идет о несостоявшихся сделках, неудачных покупках. Однако главный акцент понемногу смещается. Со второй половины недели улучшается возможность для того, чтобы влиять на окружение. Это хорошая неделя, чтобы защитить свою репутацию, проявить себя, проводить рекламные кампании.

Гороскоп для Водолеев

Первую половину недели вы еще можете выяснять отношения с партнерами. Это может быть связано с общими финансами. Со второй половины недели можно планировать какие-то поездки. Также вы можете рассчитывать на улучшение финансового состояния, планирование и реализацию крупных покупок. Если вы вовлечены в крупный конфликт с партнерами, обострение возможно на выходных.

Гороскоп для Рыб

Наиболее сложными для вас будут первые три дня, когда вы можете выяснять отношения с коллегами, в паре. Вопрос, кто и что должен выполнять, у кого какие обязанности. Вообще активизируется партнерская тема. Вы можете испытать разочарование из-за того, что кто-то не выполняет обещанное или не соответствует вашим ожиданиям. Можно посоветовать пересмотреть свои ожидания, понять, чего именно вы хотите от партнера.

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