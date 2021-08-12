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Факты / Lifestyle
Микола Олефіренко |

Международный день молодежи — поздравления в открытках

Международный день молодежи — поздравления в открытках

Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа. 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН установила праздник по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи.

В Международный день молодежи стоит поздравить тех, кто молод не только телом, но и духом. Молодежь — это возрастная группа с границами от 14 до 27 лет. Не забудьте поздравить всех тех знакомых и близких, которые попадают под эти возрастные рамки.

Факты ICTV создали эксклюзивные открытки с Днем молодежи, которые точно порадуют друзей и знакомых даже на расстоянии.

Международный день молодежи в Украине: поздравления в открытках Международный день молодежи в Украине: поздравления в открытках Международный день молодежи в Украине: поздравления в открытках Международный день молодежи в Украине: поздравления в открытках Международный день молодежи в Украине: поздравления в открытках

Праздник призван напомнить о роли молодых людей в развитии мира. Ежегодно Международный день молодежи имеет отдельную тему, которая должна привлечь внимание мира к актуальным проблемам. К примеру, празднику в 2020 году приписывали тему Вовлечение молодежи в глобальные действия.

В конце июля Президент Владимир Зеленский учредил в Украине День молодежи, который будут отмечать ежегодно 12 августа, в Международный день молодежи. Ранее на территории страны отмечали свой День молодежи, который припадал на последнее воскресенье июня.

Изменения были внесены с целью поддержки стремления украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество.

Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

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