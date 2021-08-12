Ежегодно 12 августа отмечают Международный день молодежи. Инициатива празднования принадлежит группе людей, которая в 1991 году собралась в Вене на I сессии Всемирного молодежного форума системы ООН.

Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем ​​молодежи в СМС.

***

С Днем молодежи поздравляю!

Пусть юность ходит по пятам,

Приносит радости без края,

И дарит веру в чудеса.

***

Молодежь гудит сегодня,

Отмечая праздник свой.

Погуляй и ты на славу,

Если сердцем молодой.

Пусть всегда желание будет

Развиваться и творить.

Я желаю быть счастливым,

Улыбаться и любить.

***

С Днем молодежи поздравляю,

Желаю сердцем не стареть,

Успехов вам и процветания,

И чтоб хотелось от счастья петь.

***

На земле лишь раз живем,

Это каждый твердо знает,

Нынче праздник — молодежь

День свой дружно отмечает.

Так давайте зажигать,

Танцевать и веселиться,

Свою молодость встречать

Лишь с улыбками на лицах!

***

Быть успешными желаю

Дорогая молодежь!

Никогда чтоб не встречали

Вы предательство и ложь.

Сегодня День молодежи существует, чтобы замечать и учитывать голоса, действия и инициативы молодых людей в политической, экономической и социальной жизни и процессах.

Третий месяц лета богат на праздники, более того, украинцы получат дополнительный выходной на День Независимости Украины.

Кроме того, в календаре на август 2021 немало и церковных праздников. Так, 19 августа — Преображение Господне или Яблочный Спас, 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы, а 29 августа — Ореховый Спас.

Полный календарь праздников на август 2021 — смотрите на Фактах ICTV.