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Валентина Летяк |

Православный календарь 2021: церковные праздники, посты и поминальные дни

Церковний календар 2021

Главный праздник для православных христиан – Светлое Христово Воскресение, дата которого 2021 году приходится на 2 мая.

В целом в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи – Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица. Их называют переходящими, поскольку каждый год приходятся на разные числа. Мы их обозначили звездочкой*, чтобы отличать от других.

Есть также девять двунадесятых непереходящих праздников, то есть со стабильной датой, и семь великих праздников, посвященных событиям из жизни Иисуса Христа, Богородицы и других святых.

Двунадесятые переходящие праздники в 2021

  • 25 апреля* – Вход Господень в Иерусалим
  • 10 июня* – Вознесение Господне
  • 20 июня* – День Святой Троицы (Пятидесятница)

Двунадесятые непереходящие праздники в 2021

  • 7 января — Рождество Христово
  • 19 января — Крещение Господне (Богоявление)
  • 15 февраля — Сретение Господне
  • 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы
  • 19 августа — Преображение Господне
  • 28 августа – Успение Богородицы
  • 21 сентября — Рождество Богородицы
  • 27 сентября — Воздвижение Креста Господня
  • 4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы

Великие праздники в 2021

  • 14 января — Обрезание Господне
  • 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
  • 12 июля — Святых апостолов Петра и Павла
  • 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
  • 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

В церковном календаре верующие также найдут другую важную информацию: когда Масленица, многодневные и однодневные посты, а также – в какие дни нужно поминать умерших родственников.

Многодневные посты в 2021

  • До 6 января длится Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2020
  • Великий пост – с 15 марта по 1 мая
  • Петров пост – с 28 июня по 11 июля
  • Успенский пост – с 14 по 27 августа
  • Рождественский пост 2021-2022 – с 28 ноября 2021 по 6 января 2022

Однодневные посты в 2021

  • 18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)
  • 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
  • 27 сентября – Воздвижение Креста Господня
  • Среды и пятницы, за исключением сплошных седмиц и Святок

Сплошные седмицы – недели в 2021, когда нет поста

  • Святки: с 7 по 17 января
  • Неделя Мытаря и Фарисея: с 22 по 28 февраля
  • Масленица (Сырная неделя): с 8 по 14 марта
  • Пасхальная (Светлая неделя): с 3 по 9 мая
  • Троицкая неделя: с 21 по 27 июня

Дни особого поминовения усопших в 2021

  • 6 марта – Вселенская родительская суббота (мясопустная)
  • 27 марта – Суббота второй седмицы Великого поста
  • 3 апреля – Суббота третьей седмицы Великого поста
  • 10 апреля – Суббота четвертой седмицы Великого поста
  • 11 мая – Радоница
  • 9 мая – Поминовение усопших воинов
  • 19 июня – Троицкая родительская суббота
  • 6 ноября – Димитриевская родительская суббота

Календарь церковных праздников 2021 в Украине на каждый месяц смотрите ниже.

Церковний календар 2021

Фото: pixabay.com

Январь 2021

  • 6 января, среда – Сочельник, последний день Рождественского поста
  • 7 января, четверг – Рождество Христово
  • 7-17 января – Святки (нет постных дней)
  • 14 января, четверг – Обрезание Господне (святого Василия Великого)
  • 18 января, понедельник – Навечерие Богоявления, Крещенский сочельник (строгий пост)
  • 19 января, вторник – Богоявление или Крещение Господне
  • 20 января, среда – однодневный пост
  • 22 января, пятница – однодневный пост
  • 25 января, понедельник – День великомученицы Татьяны или Татьянин день
  • 27 января, среда – однодневный пост
  • 29 января, пятница – однодневный пост

Февраль 2021

  • 3 февраля, среда – однодневный пост
  • 5 февраля, пятница – однодневный пост
  • 10 февраля, среда – однодневный пост
  • 12 февраля, пятница – однодневный пост
  • 15 февраля, понедельник – Сретение Господне
  • 17 февраля, среда – однодневный пост
  • 19 февраля, пятница – однодневный пост
  • 22-28 февраля – неделя Мытаря и Фарисея (нет постных дней)

Март 2021

  • 3 марта, среда – однодневный пост
  • 5 марта, пятница – однодневный пост
  • 6 марта – Вселенская родительская суббота (мясопустная)
  • 8 марта, понедельник – начало Масленицы (Сырная неделя)
  • 9 марта, воскресение – первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи
  • 14 марта – Прощеное воскресенье
  • 15 марта, понедельник – начало Великого поста (воздержание от пищи)
  • 22 марта, понедельник – Сорок святых или День всех святых
  • 27 марта – Суббота второй седмицы Великого поста
  • 30 марта, вторник – День святого Алексея или Теплого Алексея

Апрель 2021

  • 3 апреля – Суббота третьей седмицы Великого поста
  • 7 апреля, среда – Благовещение Пресвятой Богородицы
  • 10 апреля – Суббота четвертой седмицы Великого поста
  • 24 апреля – Лазарева суббота
  • 25 апреля*, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

Май 2021

  • 1 мая, суббота – последний день Великого поста
  • 2 мая*, воскресенье – Пасха или Светлое Христово Воскресение
  • 3-9 мая – Пасхальная неделя (нет постных дней)
  • 6 мая, четверг – Великомученика Георгия Победоносца
  • 9 мая, воскресенье – Поминовение усопших воинов
  • 11 мая, вторник – Радоница
  • 12 мая, среда – однодневный пост
  • 14 мая, пятница – однодневный пост
  • 19 мая, среда – однодневный пост
  • 21 мая, пятница – однодневный пост
  • 22 мая, суббота – День Николая Чудотворца
  • 24 мая, понедельник – Равноапостольных Кирилла и Мефодия
  • 26 мая, среда – однодневный пост
  • 28 мая, пятница – однодневный пост

Июнь 2021

  • 2 июня, среда – однодневный пост
  • 4 июня, пятница – однодневный пост
  • 9 июня, среда – однодневный пост
  • 10 июня*, четверг – Вознесение Господне
  • 11 июня, пятница – однодневный пост
  • 16 июня, среда – однодневный пост
  • 18 июня, пятница – однодневный пост
  • 19 июня – Троицкая родительская суббота
  • 20 июня*, воскресенье – День Святой Троицы (Пятидесятница), третье Обретение главы Иоанна Предтечи
  • 21-27 июня – Троицкая неделя (нет постных дней)
  • 28 июня, понедельник – начало многодневного Петровского поста

Июль 2021

  • 7 июля, среда – Рождество Иоанна Предтечи, Иванов день
  • 8 июля, четверг – День Петра и Хавроньи
  • 11 июля, воскресенье – окончание многодневного Петровского поста
  • 12 июля, понедельник – День святых апостолов Петра и Павла
  • 14 июля, среда – однодневный пост
  • 16 июля, пятница – однодневный пост
  • 21 июля, среда – однодневный пост
  • 23 июля, пятница – однодневный пост
  • 28 июля, среда – День крещения Киевской Руси-Украины
  • 30 июля, пятница – однодневный пост

Август 2021

  • 2 августа, понедельник – Ильин день
  • 4 августа, среда – однодневный пост
  • 6 августа, пятница – однодневный пост
  • 9 августа, понедельник – День памяти великомученика и целителя Пантелеймона
  • 11 августа, среда – однодневный пост
  • 13 августа, пятница – однодневный пост
  • 14 августа, суббота – Медовый Спас или Маковея
  • 14-27 августа – многодневный Успенский пост
  • 19 августа, четверг – Преображение Господне или Яблочный Спас
  • 28 августа, суббота – Успение Пресвятой Богородицы
  • 29 августа, воскресенье – Ореховый Спас

Сентябрь 2021

  • 1 сентября, среда – однодневный пост
  • 3 сентября, пятница – однодневный пост
  • 8 сентября, среда – однодневный пост
  • 10 сентября, пятница – однодневный пост
  • 11 сентября, суббота – Усекновение главы Иоанна Предтечи (строгий пост)
  • 15 сентября, среда – однодневный пост
  • 17 сентября, пятница – однодневный пост
  • 19 сентября, воскресенье – Михайлово чудо
  • 21 сентября, вторник – Рождество Пресвятой Богородицы
  • 22 сентября, среда – однодневный пост
  • 24 сентября, пятница – однодневный пост
  • 27 сентября, понедельник – Воздвижение Креста Господня (строгий пост)
  • 29 сентября, среда – однодневный пост
  • 30 сентября, четверг – День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии

Октябрь 2021

  • 1 октября, пятница – однодневный пост
  • 6 октября, среда – однодневный пост
  • 8 октября, пятница – День памяти преподобного Сергия (однодневный пост)
  • 13 октября, среда – однодневный пост
  • 14 октября, четверг – Покров Пресвятой Богородицы
  • 15 октября, пятница – однодневный пост
  • 20 октября, среда – однодневный пост
  • 22 октября, пятница – однодневный пост
  • 27 октября, среда – однодневный пост
  • 29 октября, пятница – однодневный пост

Ноябрь 2021

  • 3 ноября, среда – однодневный пост
  • 4 ноября, четверг – Казанской иконы Божьей матери
  • 5 ноября, пятница – однодневный пост
  • 6 ноября – Димитриевская родительская суббота
  • 8 ноября, понедельник – великомученика Димитрия Солунского
  • 10 ноября, среда – Параскева-Пятница или День памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятница (однодневный пост)
  • 12 ноября, пятница – однодневный пост
  • 17 ноября, среда – однодневный пост
  • 19 ноября, пятница – однодневный пост
  • 21 ноября, воскресенье – День святого Михаила
  • 24 ноября, среда – однодневный пост
  • 26 ноября, пятница – однодневный пост
  • 28 ноября, воскресенье – начало многодневного Рождественского поста

Декабрь 2021

  • 4 декабря, суббота – Введение в храм Пресвятой Богородицы
  • 7 декабря, вторник – День памяти великомученицы Екатерины
  • 13 декабря, понедельник – День святого Андрея Первозванного
  • 17 декабря, пятница – День великомученицы Варвары
  • 18 декабря, суббота – День преподобного Саввы
  • 19 декабря, воскресенье – День святого Николая
  • 22 декабря, среда – День святой Анны.
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Фото: Pixabay

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