В последний месяц лета украинцы получат дополнительный выходной день, поскольку в календаре на август 2021 есть важный государственный праздник — День независимости.

Всего третий месяц лета подарит нам 21 рабочий день и 10 выходных.

Кроме Дня независимости, в августе украинцы также празднуют Дeнь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, День Государственного Флага, День авиации Украины и День шахтера.

Также в последний месяц лета отмечают Международный день светофора, Международный день коренных народов мира и Международный день молодежи.

Православные верующие отметят Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы.

Календарь праздников на август 2021:

1 августа — День инкассатора, Дeнь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания

5 августа — Международный день светофора

6 августа — Международный день Врачи мира за мир

8 августа- День войск связи Вооруженных Cил Украины, День работников ветеринарной медицины, День строителя, Всемирный день кошки, Международный день альпинизма, Международный день офтальмологии

9 августа — Международный день коренных народов мира

12 августа — Международный день молодежи

13 августа — Всемирный день левши

14 августа — начало Успенского поста, Медовый Спас или Маковея

15 августа — День археолога

19 августа — Преображение Господне или Яблочный Спас, День пасечника, Всемирный день гуманитарной помощи

21 августа — Всемирный день бездомных животных

23 августа — День Государственного Флага Украины, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации

24 августа — День Независимости Украины, День рождения картофельных чипсов

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы, День авиации Украины, День дальнобойщика

29 августа — Ореховый Спас, День шахтера, Международный день действий против ядерных испытаний

30 августа — Международный день жертв насильственных исчезновений