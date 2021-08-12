Православный календарь на август 2021 насчитывает немало важных праздников. В последний месяц лета христиане будут отмечать день пророка Ильи, Преображение Господне (Яблочный Спас) и Ореховый Спас.
Кроме этого, 14 августа начинается Успенский пост, который продлится две недели.
Еще одна важная дата — 28 августа. В этот день православные будут праздновать Успение Пресвятой Богородицы.
Православный календарь на август 2021 — список праздников
- 1 августа — обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца
- 2 августа — пророка Ильи
- 3 августа — преподобных Симеона палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его
- 4 августа — преподобного Корнилия Переяславского
- 5 августа — Почаевской иконы Божьей Матери, мучеников Трофима, Феофила и 13-ти мучеников
- 6 августа — мучеников благоверных князей Бориса и Глеба
- 7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
- 8 августа — священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа
- 9 августа — великомученика и Целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского
- 10 августа — Смоленской иконы Божией Матери
- 11 августа — преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов
- 12 августа — мученика Иоанна Воина
- 13 августа — предпраздник Вынесения Честных Древ Животворящего Креста Господня
- 14 августа — начало Успенского поста, Медовый Спас или Маковея
- 15 августа — перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана
- 16 августа — преподобного Антония Римлянина, Новгородского Чудотворца
- 17 августа — семи отроков Эфесских
- 18 августа — предпразднство Преображения Господня
- 19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас
- 20 августа — попразднства Преображения Господня
- 21 августа — перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
- 22 августа — собор Соловецких святых, апостола Матфея
- 23 августа — священномученика Лаврентия
- 24 августа — священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона
- 25 августа — преподобномучеников Белогорских
- 26 августа — отдание праздника Преображения Господня, преподобного Максима Исповедника
- 27 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы
- 29 августа — попразднство Успения Пресвятой Богородицы — Ореховый Спас
- 30 августа — священномученика Мирона Кизичного
- 31 августа — преподобного Иоанна Рыльского, мучеников Флора и Лавра