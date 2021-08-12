Французский певец Поль Манандиз влюбился в украинку, а потом из родного Парижа переехал в Киев.

Здесь он не только взялся изучать украинский, а уже успел записать два музыкальных альбома.

Поль Манандиз признался, что ему нравятся Киев и Львов, а на родину возвращаться пока не собирается.

В Украине он уже шесть лет. Сюда его привела любовь, приехал познакомиться с родителями будущей жены и остался. И хотя с любимой расстался, с Украиной — нет.

Музыку Поль пишет в своей киевской квартире, а в свободное время читает Кобзаря. Творчество Шевченко он знает лучше многих украинцев.

В столице Поль уже успел найти много друзей. В частности, и в армии, поскольку не первый год помогает фронту и семьям погибших воинов.

Военным он даже посвятил одну из песен со своего второго альбома.

— Не каждый украинец знает и понимает, какую жертвенность положили эти воины за Украину. Есть иностранцы, которым не нужно этого объяснять. Есть такая фраза: “вместе мы сила” — и это правда. Это люди и армия — вместе с Украиной, — говорит Поль.

Весь альбом под названием Миссия на небе Поль посвятил герою Украины, своему другу, оперному певцу Василию Слипаку, который погиб на Донбассе.

По словам француза, именно от него он впервые узнал, какая она, настоящая Украина.

— У меня депрессия, когда я в Европе. Мой дом уже здесь. Когда я не дома, мне плохо. Я люблю Украину и готов все для нее делать. Это патриотизм? Я думаю, это нормально, — подытожил Поль.

Сейчас певец стремится получить украинское гражданство.

Фото: Сергей Савченко