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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Какой праздник 13 августа

Какой праздник 13 августа

Во всем мире 13 августа отмечается Международный день левши.

Праздник был инициирован британским Клубом леворуких в 1992 году, после чего отмечается ежегодно в указанный день.

Идея события заключалась в том, чтобы привлечь внимание к проблемам левшей в мире, где большинство людей является правшами.

13 августа – какой сегодня праздник

В народе празднуется Евдокимов день. Христиане почитают память Евдокима Каппадокиянина. Император назначил его в девятом веке правителем Харсианской области за праведность, послушание и за беспорочную жизнь.

Приметы на 13 августа

  • Если ветер поднялся – к снежной зиме;
  • если пчелы летают в поле – к хорошей и солнечной погоде;
  • если уж выполз на солнце, чтобы погреться – к дождю;
  • если паутина летает – жара установится на долгий промежуток времени;
  • если утром над лесом висит плотный туман – к хорошему урожаю грибов.
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Что нельзя делать 13 августа

  • Ругаться и держать обиду на близких;
  • выбрасывать вместе с другим мусором еду, оставшуюся после трапезы;
  • путешествовать или ехать в командировку;
  • брать или давать деньги взаймы.

Именины 13 августа

День ангела отмечают Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан и Юрий.

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