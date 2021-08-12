Во всем мире 13 августа отмечается Международный день левши.

Праздник был инициирован британским Клубом леворуких в 1992 году, после чего отмечается ежегодно в указанный день.

Идея события заключалась в том, чтобы привлечь внимание к проблемам левшей в мире, где большинство людей является правшами.

13 августа – какой сегодня праздник

В народе празднуется Евдокимов день. Христиане почитают память Евдокима Каппадокиянина. Император назначил его в девятом веке правителем Харсианской области за праведность, послушание и за беспорочную жизнь.

Приметы на 13 августа

Если ветер поднялся – к снежной зиме;

если пчелы летают в поле – к хорошей и солнечной погоде;

если уж выполз на солнце, чтобы погреться – к дождю;

если паутина летает – жара установится на долгий промежуток времени;

если утром над лесом висит плотный туман – к хорошему урожаю грибов.

Что нельзя делать 13 августа

Ругаться и держать обиду на близких;

выбрасывать вместе с другим мусором еду, оставшуюся после трапезы;

путешествовать или ехать в командировку;

брать или давать деньги взаймы.

Именины 13 августа

День ангела отмечают Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан и Юрий.