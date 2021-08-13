24 августа все будут праздновать 30-летие со дня Независимости Украины. По этому случаю украинцев ждут четыре выходных подряд, которые стоит провести активно и насыщенно.

Кроме государственного праздника, все жители Харькова 23 августа будут отмечать День города, это прекрасная возможность для отдыха, новых эмоций и посещения различных мероприятий.

Как провести государственный выходной и куда пойти в Харькове на День Независимости Украины — читайте далее в материале.

Фестиваль Летопарк

В самом центре Харькова под открытым небом проходит фестиваль Летопарк, который принимает гостей каждый день.

Там можно посмотреть кино под открытым небом, овладеть серфингом и просто потанцевать под живую музыку. Гостей ждет широкий фудкорт и кальяны.

А для детей есть большая развлекательная детская зона с множеством активностей, аниматорами, нянями и батутами.

Адрес: ул. Сумская 81

Стоимость: бесплатно

Время: 10.00 — 22.00

Экскурсия Украинский Харьков

В течение двухчасовой экскурсии можно окунуться в прошлое столицы Слобожанщины и больше узнать об истории города.

Вы увидите образец храма в стиле казацкого барокко, посетите таинственный дом в стиле украинского модерна и познакомитесь с другими архитектурными достопримечательностями.

Для проведения экскурсии минимальное количество участников 5 человек, поэтому бронировать билеты стоит заранее.

Адрес: ул. Полтавский шлях, 50

Стоимость: 130 грн

Время: 16.00

Концерт Я люблю Украину

Ко Дню Независимости инструментальный ансамбль 3+2 устроит праздничный концерт в Харьковской областной филармонии.

Его точно должны посетить все любители органной музыки. Художественным руководителем мероприятия выступил заслуженный деятель искусств Украины Игорь Снедков.

Адрес: ул. Рымарская 21

Стоимость: 100-190 грн

Время: 18.30

Прогулка на лодке в парке Стрелка

Замечательным видом досуга в Харькове может стать прогулка на лодке. Особенно красиво плыть в вечернее время, хотя и днем есть на что посмотреть.

Лодочная станция Стрелка в своем современном виде открылась летом 2014 года. Она оборудована удобным причалом и десятками лодок для прогулок. Маршрут проходит вдоль реки Лопань.

Также с 21 по 24 августа в сквере Стрелка будет работать ярмарка еды.

Адрес: сквер Стрелка

Стоимость: 50 грн

Время: 09.00-23.00

Праздничный концерт ко Дню города и Дню Независимости

На площади Свободы 23 августа начнется масштабное празднование. Состоится грандиозный концерт, на котором выступят популярные певицы Maruv и Настя Каменских.

Полная программа концерта будет известна позже.

Адрес: площадь Свободы

Стоимость: бесплатно

Время: 23 августа в 19.30

Больше событий в вашем городе или регионе можно посмотреть на цифровой карте Украины.

Фото: Vgorode, Depositphotos