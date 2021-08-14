Гороскоп на неделю, с 16 по 22 августа 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 16 по 22 августа 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Главным событием недели будет противостояние Юпитера 20 августа, а также соединение Меркурия и Марса, которое ожидается буквально накануне — 19-го числа. Основной акцент будет на том, что мы планируем, обещаем и выполняем. Сейчас очень важно не обещать лишнего. Эта рекомендация касается всех знаков зодиака.

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Эта неделя будет достаточно продуктивной, так как Меркурий и Марс позволяют делать то, что запланировано, успевать многое. В целом вы можете быть более эффективными. С понедельника Венера переходит в свой знак Весы, а это позволяет улучшить взаимоотношения, особенно тем, для кого это была больная точка. Кроме того, это позволяет надеяться на удачные переговоры, заключение договоров, но опять же, это зависит от знака зодиака.

Гороскоп для Овнов

Для Овнов это может быть очень продуктивная неделя, особенно с понедельника по пятницу. В понедельник могут возникать разногласия на работе, но тут важно придерживаться своего плана, тогда вы сможете многое реализовать. Также у вас могут быть очень большие надежды и ожидания, но сейчас лучше не рассчитывать на журавля в небе, а держать синицу в руках. Делайте то, что у вас получается, так как такая возможность предоставляется нечасто. Сейчас можно переделать буквально все, что накопилось.

Гороскоп для Тельцов

Для Тельцов это хорошая неделя в плане работы. Вы можете навести порядок у себя в офисе, в кабинете, в бумагах. В целом у вас будет хорошее физическое состояние, а также будет ресурс для воплощения своих идей. Это творческое время, оно подходит для тех, кто работает руками и языком, то есть если вам приходится говорить, писать, шить или готовить в профессиональном смысле. Это время мастеров, тех, кто умеет своими талантами зарабатывать.

Гороскоп для Близнецов

Эта неделя для вас будет очень продуктивной. Также это хорошее время для того, чтобы заняться семейными вопросами, можно сделать ремонт, организовать какие-то процессы, которые вы давно планировали. Однако это отличное время и для отпуска, который поможет восстановить силы и принести желаемое удовольствие. Будьте осторожны с обещаниями, не берите на себя слишком много, лучше отдохните и помечтайте, но не озвучивайте свои идеи вслух.

Гороскоп для Раков

Вам тоже очень важно не давать крупных обещаний, особенно финансовых. Лучше не брать на себя лишние финансовые обязательства. Зато это отличное время для проведения переговоров, заключения договоров, а также для того, чтобы найти какие-то неожиданные и неординарные решения задач, которые у вас накопились. Хороший период для общения с близкими, гостей. Это уютное время, поэтому не обременяйте себя дополнительными обязательствами.

Гороскоп для Львов

Это очень продуктивная неделя с точки зрения заработка, получения новых источников дохода. Однако важно слышать самого себя и понимать, что ваши обещания сейчас могут не исполнится. Это хороший период для небольших поездок, для того, чтобы отвлечься, приятно провести время с близкими друзьями. Не распыляйтесь на масштабные светские мероприятия, можно просто собрать вокруг себя самых близких.

Гороскоп для Дев

Это очень продуктивная неделя для вас. Вы открыты к новому, видите и понимаете, как решать задачи. Вы можете изобрести какие-то новые проекты. Единственное, обратите внимание на свое физическое состояние, вы можете перерасходовать свой внутренний ресурс. В остальном же это благоприятное время. Отличный период для отдыха и заработка. Вы можете сделать какие-то хорошие приобретения.

Гороскоп для Весов

Наконец-то планета-покровитель Венера вошла в ваш знак. Вы это обязательно почувствуете. Мысли, намерения и решения становятся более гармоничными. Под конец недели можно ожидать заключения договоров. Единственной сложностью будет то, что ваши желания пока что превышают возможности, но это обязательно разрешится, нужно просто набраться терпения и идти к своей мечте.

Гороскоп для Скорпионов

Вам очень важно расставить приоритеты на работе. На вас могут взвалить новые обязанности. Вам придется выполнять больше работы, чем можете. Хотя у вас есть ресурсы и возможности, чтобы все сделать, но стратегически вы можете оплошать. Вы можете взять на себя лишнее. Вернее, сейчас какие-то обязанности вы будете легко выполнять, но через месяц или два эта тенденция изменится. Вы можете пожалеть об этом. Поэтому беритесь лишь за те дела, которые вы готовы выполнять не только сейчас, но и в дальнейшем.

Гороскоп для Стрельцов

У Стрельцов начинаются хорошие три недели, когда повышается вероятность интересных знакомств, социальная активность приносит не только выгоду, но и какие-то приятные неожиданности. На работе сейчас возможна активизация, вы можете обнаружить, что перед вами стоит много задач, но вы со всем справитесь. Это хорошая неделя для достижения целей, выполнения каких-то рутинных обязанностей. Поскольку вы мастера обещать, то вас отдельно хочется предупредить. Вас услышат и потом потребуют выполнения этих самых обещаний. Берегите свою репутацию, беритесь только за то, что вы готовы выполнять.

Гороскоп для Козерогов

Это хорошее время для утверждения своего статуса, подписания договоров. Под конец недели могут быть достигнуты договоренности, к которым вы шли давно. Прекрасное время для поездок и отдыха. Если вы работаете с другими странами или иностранцами, можно ожидать каких-то новостей, заключения контрактов. В плане личной жизни также есть некая взаимосвязь с заграницей — поездка, интересные новости. Хорошая неделя для обучения.

Гороскоп для Водолеев

Ваша репутация во многом зависит от того, как вы выглядите, как себя подаете. К концу недели может наступить очень хороший период. На четверг, пятницу или субботу запланируйте рекламные кампании, презентации своих идей. Хорошее время, чтобы решать финансовые вопросы, обращаться за поддержкой, а также для того, чтобы брать в долг или искать инвестора под ваш проект. В отношениях с партнерами могут возникнуть претензии из-за того, что вы чего-то не выполнили или недоделали. Важно следить за тем, что вы обещаете. Более того, именно сейчас может наступить время, когда вам придется платить по счетам.

Гороскоп для Рыб

Отличная неделя для проведения переговоров, для того, чтобы вместе с партнерами выйти на интересную и увлекательную идею какого-то проекта. Также хорошее время для заключения договоров. Кроме того, под конец недели можно заручиться поддержкой вышестоящих людей для привлечения финансов под ваши проекты. Обратите внимание на то, как вы расходуете свои ресурсы — как денежный, так и физический. Берегите свое тело, и не обещайте ему больше, чем вы можете выполнить, то есть не стоит себя слишком нагружать.

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