В 2021 году пятница 13 пришлась на август. Издавна принято считать, что этот день приносит несчастья, однако современные люди стараются не верить в суеверия и приметы.

Обычный день, как и любой другой. Кроме того, чтобы развеять негатив можно поздравить своих близких и друзей с этой датой. Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с пятницей 13 в картинках и СМС.

Поздравления с пятницей 13 в картинках

Поздравления с пятницей 13 в СМС

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В пятницу тринадцатого

Отбросьте предрассудки,

Пусть назло всем скептикам

Пройдут успешно сутки.

Пусть повезет в работе

И жизни вашей личной,

Вообще, пусть в этот день,

Пройдет все на отлично.

***

Тринадцатое, пятница совпали,

Но в этом нету никаких помех.

Хоть издавна мы все приметы эти знали,

А все ж не от того зависит наш успех.

Не верь в приметы, черных кошек,

А лишь в свою счастливую судьбу.

День этот будет тяжкой ношей

Для тех, кто верит в эту ерунду.

***

Число тринадцатое снова

Совпало с пятницей. Ну что?

Не нужно амулета никакого,

Ведь это глупости-то все.

В приметы ты не верь и помни,

Что счастье будет рядом с тем,

Кто ерундой всякой не сломлен,

Кто не боится никаких проблем.

***

Пятница. Тринадцатое.

День сегодня странный,

Все окутано сегодня

Мистикой и тайной.

Вам желаю, чтоб удачу

Этот день вам приносил,

Чтоб назло всем предрассудкам

Он везучим самым был.

***

В календаре число 13 засияло,

Но так случилось: вместе с ним

Сегодня пятница совпала,

Дефект такой, однако ж, разрешим.

Чтоб не случилось ничего плохого,

В приметы просто ты не верь.

Тогда и не случится ничего дурного,

Тогда и будет просто день, как день.

Если верить приметам, пятница 13 — день, когда обязательно происходит что-то плохое. Однако не всем известно, с каких пор эту дату называют такой устрашающей. Что значит пятница 13 — читайте на Фактах ICTV.