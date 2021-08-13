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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Пятница 13: оригинальные поздравления в картинках и СМС

привітання з п'ятницею 13

В 2021 году пятница 13 пришлась на август. Издавна принято считать, что этот день приносит несчастья, однако современные люди стараются не верить в суеверия и приметы.

Обычный день, как и любой другой. Кроме того, чтобы развеять негатив можно поздравить своих близких и друзей с этой датой. Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с пятницей 13 в картинках и СМС.

Поздравления с пятницей 13 в картинках

привітання з п'ятницею 13

привітання з п'ятницею 13

привітання з п'ятницею 13

привітання з п'ятницею 13

привітання з п'ятницею 13

Поздравления с пятницей 13 в СМС

***

В пятницу тринадцатого
Отбросьте предрассудки,
Пусть назло всем скептикам
Пройдут успешно сутки.

Пусть повезет в работе
И жизни вашей личной,
Вообще, пусть в этот день,
Пройдет все на отлично.

***

Тринадцатое, пятница совпали,
Но в этом нету никаких помех.
Хоть издавна мы все приметы эти знали,
А все ж не от того зависит наш успех.

Не верь в приметы, черных кошек,
А лишь в свою счастливую судьбу.
День этот будет тяжкой ношей
Для тех, кто верит в эту ерунду.

***

Число тринадцатое снова
Совпало с пятницей. Ну что?
Не нужно амулета никакого,
Ведь это глупости-то все.

В приметы ты не верь и помни,
Что счастье будет рядом с тем,
Кто ерундой всякой не сломлен,
Кто не боится никаких проблем.

***

Пятница. Тринадцатое.
День сегодня странный,
Все окутано сегодня
Мистикой и тайной.

Вам желаю, чтоб удачу
Этот день вам приносил,
Чтоб назло всем предрассудкам
Он везучим самым был.

***

В календаре число 13 засияло,
Но так случилось: вместе с ним
Сегодня пятница совпала,
Дефект такой, однако ж, разрешим.
Чтоб не случилось ничего плохого,
В приметы просто ты не верь.
Тогда и не случится ничего дурного,
Тогда и будет просто день, как день.

Если верить приметам, пятница 13 — день, когда обязательно происходит что-то плохое. Однако не всем известно, с каких пор эту дату называют такой устрашающей. Что значит пятница 13 — читайте на Фактах ICTV.

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