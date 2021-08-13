Топ-5 левшей, известных во всем мире — от Анджелины Джоли до Эйнштейна

Международный день левши впервые отметили 13 августа 1992 года, по инициативе британского Клуба левшей. Цель праздника — привлечь внимание всего мира и производителей товаров к потребностям леворуких. При использовании инструментов и другой продукции левши могут получить мышечный и нервный стресс.

С тех пор левши всего мира отмечают этот праздник.

По данным медиков, вероятность развития у ребенка леворукости составляет 2%. В случае, если один из родителей левша — процент возрастает до 17, а если оба — до 46. В мире существует огромное количество людей, владеющих обеими руками одновременно — таких называют амбидекстрами. Существует и обратная сторона медали — некоторые испытывают неудобства при использовании обеих рук. Их называют амбисинистрами.

Топ-5 левшей

В список левшей попала и голливудская актриса Анджелина Джоли, известная по участию в съемках 36 фильмов. Особую популярность звезда получила за главную роль в Лара Крофт: Расхитительница гробниц.

Билл Гейтс тоже левша.Находится в списке самых богатых людей на планете, имея собственный капитал размером в $132,1 млрд. Он считается одним из рекордсменов по размеру средств, переданных на благотворительность. За 16 лет он отдал в различные фонды до $28 млрд.

Уинстон Черчилль — одна из самых ярких политических фигур XX века. По данным опроса 2002 года от BBC был назван величайшим британцем в истории.

Всемирно известный музыкант Стинг, чье настоящее имя Гордон Мэтью Томас Самнер, может похвастаться не только музыкальной карьерой. Он также актер, общественный деятель и филантроп, а в 2020 году журнал Rolling Stone поместил его на 32-е место в списке 50 величайших басистов всех времен.

Альберт Эйнштейн — один из величайших ученых за всю историю науки. Он является автором более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей в области истории и философии науки, публицистики и других. Близкие знакомые отзываются об ученом только положительно — он был общительным, дружелюбным, и всегда приходил на помощь в случае просьбы.