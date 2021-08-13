В субботу, 14 августа, православные отмечают начало Успенского поста.

Его начинают отмечать в этот день в течение двух недель.

Соответствующий обычай дошел до наших дней с древних времен христианства.

14 августа — какой сегодня праздник

Также в этот день отмечают Праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня.

Его начали отмечать в девятом веке в Константинополе, после чего праздник был установлен во всех странах мира в 12-13 веках Православной церковью. В этот день нужно выносить Крест и поклоняться ему.

Медовый спас начали праздновать в девятом веке. В Константинополе принято было приносить Древо Креста по улицам города, чтобы это защитило от болезней.

Приметы на 14 августа

Если паук пополз на голову – ожидай успехов в карьере;

если дождь и другие осадки идут целый день – будет хороший урожай;

если в небе пролетела большая стая голубей – ребенок родится в семье;

если дождь идет – работать в поле не стоит;

если лошадь начала храпеть – погода ухудшиться.

Что нельзя делать 14 августа

Ссориться и выяснять отношения со своими родственниками и коллегами;

убирать свой дом, стирать и делать ремонт;

устраивать вечеринки и застолья;

есть мед, если он не был освящен.

Именины 14 августа

День ангела празднуют Александр, Дмитрий, Леонтий, Софья, Тимофей и Федор.