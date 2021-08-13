День ангела Дианы принято отмечать 13 августа. Имя Диана имеет древнегреческое происхождение и переводится, как божественная.
Значение имени Диана
Часто Дианы растут спокойными и послушными детьми. Более того они жалостливы и чуткие к чужому горю.
Однако у носительниц этого имени достаточно прагматичный характер. У них присутствует и твердость, и упрямство.
Диан тяжело обмануть, так как у них очень хорошая интуиция.
Они умеют быстро расположить к себе человека. Часто Дианы выбирают карьеру инженера, актрисы, балерины, парикмахера, педагога.
Поздравления с днем ангела Дианы
Поздравить Вас, Диана, я спешу,
Ведь сегодня у Вас именины!
Пожелать Вам надежды хочу,
Будьте счастливы, всеми любимы!
И пускай Вас на этой Земле
Никогда не тревожат печали!
Дотянитесь руками к мечте,
Чтобы лучшее в жизни узнали!
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Диана — как это божественно звучит!
И сколько в имени изящного искусства!
Всегда мила, роскошный внешний вид —
Ну как мужчинам не упасть в пучину чувства!
В день именин тебе желаю быть
Во всем, всегда бесспорно самой лучшей,
Творить, смеяться, верить и любить,
Встречать почаще свой счастливый случай!
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Диане от души желаю,
Чтоб праздник весело прошел,
Чтоб, именины отмечая,
Гостей собрался полный стол,
Желаю мира и здоровья
И никогда не унывать,
И каждый день с большой любовью,
Всегда с улыбкой встречать!