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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

С днем ангела Дианы! Поздравления в СМС и картинках

С днем ангела Дианы! Поздравления в СМС и картинках

День ангела Дианы принято отмечать 13 августа. Имя Диана имеет древнегреческое происхождение и переводится, как божественная.

Значение имени Диана

Часто Дианы растут спокойными и послушными детьми. Более того они жалостливы и чуткие к чужому горю.

Однако у носительниц этого имени достаточно прагматичный характер. У них присутствует и твердость, и упрямство.
Диан тяжело обмануть, так как у них очень хорошая интуиция.

Они умеют быстро расположить к себе человека. Часто Дианы выбирают карьеру инженера, актрисы, балерины, парикмахера, педагога.

 Поздравления с днем ангела Дианы

с днем ангела

с днем ангела

с днем ангела

с днем ангела

Поздравить Вас, Диана, я спешу,
Ведь сегодня у Вас именины!
Пожелать Вам надежды хочу,
Будьте счастливы, всеми любимы!

И пускай Вас на этой Земле
Никогда не тревожат печали!
Дотянитесь руками к мечте,
Чтобы лучшее в жизни узнали!

******

Диана — как это божественно звучит!
И сколько в имени изящного искусства!
Всегда мила, роскошный внешний вид —
Ну как мужчинам не упасть в пучину чувства!

В день именин тебе желаю быть
Во всем, всегда бесспорно самой лучшей,
Творить, смеяться, верить и любить,
Встречать почаще свой счастливый случай!

*****

Диане от души желаю,
Чтоб праздник весело прошел,
Чтоб, именины отмечая,
Гостей собрался полный стол,

Желаю мира и здоровья
И никогда не унывать,
И каждый день с большой любовью,
Всегда с улыбкой встречать!

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