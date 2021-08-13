День ангела Дианы принято отмечать 13 августа. Имя Диана имеет древнегреческое происхождение и переводится, как божественная.

Значение имени Диана

Часто Дианы растут спокойными и послушными детьми. Более того они жалостливы и чуткие к чужому горю.

Однако у носительниц этого имени достаточно прагматичный характер. У них присутствует и твердость, и упрямство.

Диан тяжело обмануть, так как у них очень хорошая интуиция.

Они умеют быстро расположить к себе человека. Часто Дианы выбирают карьеру инженера, актрисы, балерины, парикмахера, педагога.

Поздравления с днем ангела Дианы

Поздравить Вас, Диана, я спешу,

Ведь сегодня у Вас именины!

Пожелать Вам надежды хочу,

Будьте счастливы, всеми любимы!

И пускай Вас на этой Земле

Никогда не тревожат печали!

Дотянитесь руками к мечте,

Чтобы лучшее в жизни узнали!

******

Диана — как это божественно звучит!

И сколько в имени изящного искусства!

Всегда мила, роскошный внешний вид —

Ну как мужчинам не упасть в пучину чувства!

В день именин тебе желаю быть

Во всем, всегда бесспорно самой лучшей,

Творить, смеяться, верить и любить,

Встречать почаще свой счастливый случай!

*****

Диане от души желаю,

Чтоб праздник весело прошел,

Чтоб, именины отмечая,

Гостей собрался полный стол,

Желаю мира и здоровья

И никогда не унывать,

И каждый день с большой любовью,

Всегда с улыбкой встречать!