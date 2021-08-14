14 августа отмечают день ангела Александра. Владельцы этого имени празднуют свои именины несколько раз в год.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах и открытках с Днем ангела Александра, чтобы вы смогли поздравить дорогих вам обладателей этого имени.

Поздравления с днем ангела Александра в картинках

Поздравления с днем ангела Александра в СМС

Лучшие поздравления с Днем ангела Саши,

Здоровья, радости, счастья без меры,

Пусть судьба всегда тебе улыбается,

Все, что задумал, всегда сбывается!

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С Днем рождения, Саша! Сегодня ты стал еще на год старше и мудрее, но твои жизнерадостность и оптимизм остаются на высоте! Желаем уверенно шагать вперед, воплощать мечты в реальность, всегда быть душой компании и замечательной личностью, к которой тянутся люди!

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С Днем рождения, Александр!

Сильным будь, здоровым,

Состоятельным и умным,

Устойчивым и веселым!

Пусть весь мир вокруг тебя

Будет гармоничным,

Оставайся добрым, отзывчивым,

Милым, симпатичным!

***

Пусть победоносное значение твоего имени, Александр, вдохновит тебя на жизненные подвиги. Желаю, чтобы ты ходил по дороге судьбы, не обращая внимания на неприятности, легко преодолевая препятствия. Чтобы твердая вера в собственные силы помогла достичь заоблачных вершин жизни.

***

Желаю побед и больших достижений,

Добрых и искренних лишь отношений,

И новых открытых к удаче троп,

Закинут к богатству пусть будет крючок!

Желаю терпения — не помешает,

Надежды, везения — они помогают!

Пусть царит в жизни твоей вдохновение,

Пусть сбудется все, Саша, в день рождения!

***

Дорогой Саша! С днем ​​Ангела, солнце!

Пусть приоткроется в счастье оконце,

Пусть красота твоя в дальнейшем расцветает,

Пусть ангелы в жизни тебя охраняют,

Всегда оставайся таким же прекрасным —

Веселым, улыбивым, солнечно-ясным,

Пусть этот стих тебе радость несет,

Безоблачным будет всегда небосвод!

Значение имени Александр

Александр — от древнегреческого имени Александрос: алекс. Это означает защитник. А также андрос — мужчина, человек.

Александр крепко стоит на земле. Это сильный и мужественный защитник и хранитель мира.