14 августа отмечают день ангела Александра. Владельцы этого имени празднуют свои именины несколько раз в год.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах и открытках с Днем ангела Александра, чтобы вы смогли поздравить дорогих вам обладателей этого имени.
Поздравления с днем ангела Александра в картинках
Поздравления с днем ангела Александра в СМС
Лучшие поздравления с Днем ангела Саши,
Здоровья, радости, счастья без меры,
Пусть судьба всегда тебе улыбается,
Все, что задумал, всегда сбывается!
***
С Днем рождения, Саша! Сегодня ты стал еще на год старше и мудрее, но твои жизнерадостность и оптимизм остаются на высоте! Желаем уверенно шагать вперед, воплощать мечты в реальность, всегда быть душой компании и замечательной личностью, к которой тянутся люди!
***
С Днем рождения, Александр!
Сильным будь, здоровым,
Состоятельным и умным,
Устойчивым и веселым!
Пусть весь мир вокруг тебя
Будет гармоничным,
Оставайся добрым, отзывчивым,
Милым, симпатичным!
***
Пусть победоносное значение твоего имени, Александр, вдохновит тебя на жизненные подвиги. Желаю, чтобы ты ходил по дороге судьбы, не обращая внимания на неприятности, легко преодолевая препятствия. Чтобы твердая вера в собственные силы помогла достичь заоблачных вершин жизни.
***
Желаю побед и больших достижений,
Добрых и искренних лишь отношений,
И новых открытых к удаче троп,
Закинут к богатству пусть будет крючок!
Желаю терпения — не помешает,
Надежды, везения — они помогают!
Пусть царит в жизни твоей вдохновение,
Пусть сбудется все, Саша, в день рождения!
***
Дорогой Саша! С днем Ангела, солнце!
Пусть приоткроется в счастье оконце,
Пусть красота твоя в дальнейшем расцветает,
Пусть ангелы в жизни тебя охраняют,
Всегда оставайся таким же прекрасным —
Веселым, улыбивым, солнечно-ясным,
Пусть этот стих тебе радость несет,
Безоблачным будет всегда небосвод!
Значение имени Александр
Александр — от древнегреческого имени Александрос: алекс. Это означает защитник. А также андрос — мужчина, человек.
Александр крепко стоит на земле. Это сильный и мужественный защитник и хранитель мира.