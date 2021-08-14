14 августа начало Успенского поста, который продлится до 27 августа. Уже 28 числа верующие отметят важный церковный праздник — Успение Пресвятой Богородицы.

Факты ICTV подготовили открытки, которыми вы сможете поздравить своих близких с началом поста. Поздравления с Успенским постом в картинках для Viber — смотрите далее в материале.

Успенский пост — это один из четырех многодневных постов в церковном календаре. Его даты остаются неизменными, он всегда длится с 14 по 27 августа.

Первый день поста еще называют Медовым Спасом или Маковеем, поскольку в эту дату начинали собирать мед в лесах.

Успенский пост довольно строгий, он соблюдается людьми для того, чтобы достойно встретить день завершения земной жизни Божьей Матери.

Во время поста верующие должны отказаться от пищи живого происхождения и оставить в рационе только растительного.

Однако 19 августа, в Преображение Господне или Яблочный Спас разрешается есть рыбу и горячую пищу.

Также не стоит пренебрегать особенностями организма. Есть люди, которым нельзя отказываться от мяса или молочных продуктов.

В последнем месяце лета немало церковных праздников. Полный календарь церковных праздников на август 2021 — смотрите на Фактах ICTV.