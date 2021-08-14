Верующие 14 августа отмечают достаточно важный праздник — Медовый Спас, который еще называют Маковеем.

Хочу с заботой вас поздравить в этот час,

Чтоб пожелать лишь радостей для вас!

Большой любви и массу позитива,

Чтоб Маковей отметили красиво!

***

Хочу желать судьбы вам самой славной

И с праздником поздравить православным!

Пусть Маковей вам радость принесет,

Проблемы, беды будут пусть не в счет!

***

Хочу сегодня в славный Маковей

Поздравить вас от сердца поскорей,

Чтоб пожелать любви и процветанья

Во всех делах взаимопониманья!

***

Желаю счастья лучшего вам много,

Чтоб легкой жизни век была дорога!

Вас с Маковеем поздравляю зычно,

Желаю, чтобы было все отлично!

***

Вас рад я с Маковеем поздравлять,

Чтоб лучшего от всей души желать!

Пусть будет радость в сердце и в душе,

На каждом жизненном нелегком вираже!

***

Вам поздравленье с Маковеем шлю,

Ведь вас я, как семью свою, люблю!

Хочу желать вам вечно светлых будней,

Пусть только радость в вашей жизни будет!

***

Сегодня славный праздник Маковей,

Давайте отмечать его скорей!

Я вам желаю радостных забот!

Пусть счастье вас всегда по жизни ждет!

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Несу я поздравления для вас,

Желая вам использовать свой шанс!

Пусть в Маковей вас Бог оберегает,

Пусть счастье ежедневно посылает!

Традиции на Маковей зародились еще в языческие времена.

Православная церковь посвящает этот праздник памяти своих чудотворных святынь: Иконе Владимирской Богоматери, Образу Спасителя и Животворящему Кресту Господнему.

На Медовый Спас приходится день памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев и начинается Успенский пост.

В народе этот день связывают со сбором урожая меда и мака.

В этот праздник принято было пить узвар и медовуху, а также печь сладкие пироги.