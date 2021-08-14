Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Маковей 2021: лучшие поздравления в СМС и стихах

Маковей 2021: лучшие поздравления в СМС и стихах

Верующие 14 августа отмечают достаточно важный праздник — Медовый Спас, который еще называют Маковеем.

Хочу с заботой вас поздравить в этот час,
Чтоб пожелать лишь радостей для вас!
Большой любви и массу позитива,
Чтоб Маковей отметили красиво!

***
Хочу желать судьбы вам самой славной
И с праздником поздравить православным!
Пусть Маковей вам радость принесет,
Проблемы, беды будут пусть не в счет!

***
Хочу сегодня в славный Маковей
Поздравить вас от сердца поскорей,
Чтоб пожелать любви и процветанья
Во всех делах взаимопониманья!

***
Желаю счастья лучшего вам много,
Чтоб легкой жизни век была дорога!
Вас с Маковеем поздравляю зычно,
Желаю, чтобы было все отлично!

***
Вас рад я с Маковеем поздравлять,
Чтоб лучшего от всей души желать!
Пусть будет радость в сердце и в душе,
На каждом жизненном нелегком вираже!

***
Вам поздравленье с Маковеем шлю,
Ведь вас я, как семью свою, люблю!
Хочу желать вам вечно светлых будней,
Пусть только радость в вашей жизни будет!

***
Сегодня славный праздник Маковей,
Давайте отмечать его скорей!
Я вам желаю радостных забот!
Пусть счастье вас всегда по жизни ждет!

***
Несу я поздравления для вас,
Желая вам использовать свой шанс!
Пусть в Маковей вас Бог оберегает,
Пусть счастье ежедневно посылает!

Традиции на Маковей зародились еще в языческие времена.

Православная церковь посвящает этот праздник памяти своих чудотворных святынь: Иконе Владимирской Богоматери, Образу Спасителя и Животворящему Кресту Господнему.

На Медовый Спас приходится день памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев и начинается Успенский пост.

В народе этот день связывают со сбором урожая меда и мака.

В этот праздник принято было пить узвар и медовуху, а также печь сладкие пироги.

Читайте
Церковный календарь праздников на август 2021

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка