Верующие 14 августа отмечают достаточно важный праздник — Медовый Спас, который еще называют Маковеем.
Хочу с заботой вас поздравить в этот час,
Чтоб пожелать лишь радостей для вас!
Большой любви и массу позитива,
Чтоб Маковей отметили красиво!
***
Хочу желать судьбы вам самой славной
И с праздником поздравить православным!
Пусть Маковей вам радость принесет,
Проблемы, беды будут пусть не в счет!
***
Хочу сегодня в славный Маковей
Поздравить вас от сердца поскорей,
Чтоб пожелать любви и процветанья
Во всех делах взаимопониманья!
***
Желаю счастья лучшего вам много,
Чтоб легкой жизни век была дорога!
Вас с Маковеем поздравляю зычно,
Желаю, чтобы было все отлично!
***
Вас рад я с Маковеем поздравлять,
Чтоб лучшего от всей души желать!
Пусть будет радость в сердце и в душе,
На каждом жизненном нелегком вираже!
***
Вам поздравленье с Маковеем шлю,
Ведь вас я, как семью свою, люблю!
Хочу желать вам вечно светлых будней,
Пусть только радость в вашей жизни будет!
***
Сегодня славный праздник Маковей,
Давайте отмечать его скорей!
Я вам желаю радостных забот!
Пусть счастье вас всегда по жизни ждет!
***
Несу я поздравления для вас,
Желая вам использовать свой шанс!
Пусть в Маковей вас Бог оберегает,
Пусть счастье ежедневно посылает!
Традиции на Маковей зародились еще в языческие времена.
Православная церковь посвящает этот праздник памяти своих чудотворных святынь: Иконе Владимирской Богоматери, Образу Спасителя и Животворящему Кресту Господнему.
На Медовый Спас приходится день памяти ветхозаветных мучеников Маккавеев и начинается Успенский пост.
В народе этот день связывают со сбором урожая меда и мака.
В этот праздник принято было пить узвар и медовуху, а также печь сладкие пироги.