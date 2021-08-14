Медовый Спас в Украине припадает на 14 августа. В этот день принято чтить память трех святынь. Праздник имеет и другие названия — Первый Спас, Мокрый Спас, Маковый Спас, Спас на воде.

Факты ICTV приготовили оригинальные открытки с Медовым Спасом, которые сделают приятно близким и друзьям даже на расстоянии. Стоит также поздравить тех, кто чтит традиции и обычаи.

В этот день принято начинать собирать мед, а после — святить и есть. Вместе с медом в храмах также святят и воду. На Медовый Спас пекут блины, пряники, а также остальные сладости, которые отлично сочетаются с медом.

Первый Спас назвали Медовым из-за подходящего времени для сбора меда. Соты в ульях к этому периоду уже наполнены, и собранный мед разрешалось употреблять именно с этого дня. Его можно использовать во многих блюдах — есть с хлебом и сладостями, а также изготавливать из него безалкогольные напитки.

Ранее праздник проводили на пасеках и ярмарках, где собирались подростки и молодежь, которая после получения меда пели песни.

В этот день необходимо бережно относиться к воде. Ранее было принято чистить колодцы — Медовый Спас ознаменовал приближение осени. На праздник существует и запрет — после 14 августа нельзя купаться в водоемах из-за пониженной температуры воды.

Ливни в Медовый Спас сулили засушливую осень и весну. Если на праздник была жара — следующее лето будет холодным. Поспевшие озимые культуры к 14 августа ознаменовывают богатый урожай, а если розы начали отцветать — грядут резкие похолодания.

После Медового спаса в Украине празднуют Яблочный — 19 августа, и Ореховый — 29 августа.