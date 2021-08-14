В Украине есть множество необычных мест, где можно отдохнуть, набраться сил и просто насладиться природой. Летом это делать вдвойне приятно, к тому же, сейчас оно в самом разгаре, а август — месяц отпусков.

Факты ICTV подготовили пять необычных мест для отдыха летом. Как к ним добраться и что посмотреть — далее в материале.

Джарылгач

Остров Джарылгач или украинские Мальдивы — белоснежный песок, ярко-лазурная вода Черного моря и богатая фауна.

Он расположен в Херсонской области и считается самым большим островом в Украине и вторым по длине. Его площадь 62 кв.м.

Если вы любите уединение с природой и спокойный отдых, тогда это место не оставит вас равнодушными. Здесь можно увидеть дельфинов, енотовидных собак, оленей, муфлонов и много других диких животных. Также есть редкие растения, лечебные грязи и соленые озера — более 400 штук.

Джарылгач считается необитаемым, на нем нет множества отелей, магазинов и ресторанов. Практически все пляжи сохранились в первозданном виде.

Обычно туристы на острове живут в палатках, берут с собой продукты и все необходимые вещи. Однако на южном берегу есть домики и зона для комфортного отдыха. Также там есть ночлег.

Самый простой способ добраться до острова — катером из Скадовска, приблизительная цена — 200 грн в две стороны. Они везут в две точки — коса Глубокая и Маяки. Первый вариант подойдет для туристов, которые предпочитают отдых дикарями, второй — для комфортного отдыха.

Проживание У Гавриловича в трех-четырехместном домике в августе — 700 грн за сутки, однако цены лучше уточнять перед тем, как решите отправиться на остров.

Цена трехразового питания — 300 грн. Также можно взять экскурсию по острову на лошадях — 200 грн, поездку к монаху — 250-300 грн, поездку на Маяк — 250 грн, экскурсию с экскурсоводом — 800 грн. Кроме того, на Джарылгаче есть ряд развлечений — катание на катамаранах, банане, лыжах.

Дземброня

Дземброня — место рождения облаков, самое высокогорное село в Украине. Люди, проживающие в нем, называют себя любимчиками судьбы, поскольку все население — около 300 человек.

Чистый воздух, безграничные горы, стремительные потоки горных рек — все это вы найдете в Дземброне. Это село отлично подходит для спокойного отдыха, остаться наедине здесь вам не помешает никто.

Кроме того, здесь можно встретить рассвет на горе, увидеть каскады водопадов, посетить полонины и просто насладиться природой.

Стоит учитывать, что Дземброня находится далеко от каких-либо транспортных дорог и развязок, поэтому лучше всего добираться на собственном авто.

Однако есть и другой вариант — добраться поездом до Ивано-Франковска или Черновцов, от 256 грн до 2079 грн (из Киева), оттуда доехать на маршрутке до Верховины — 120 грн, и пересесть на автобус до Дземброни.

Выбор проживания в Дземброне невелик. Остаться с ночевкой можно в деревянных коттеджах, усадьбах или небольших гостиницах. Цена стартует от 100 грн за сутки.

Озеро Свитязь

Самое большое и глубокое озеро в Украине. Его площадь составляет 22,6 кв.м. Максимальная глубина — 58,4 м. Оказавшись впервые на Свитязе, можно подумать, что находишься на берегу моря.

Густые хвойные леса, кристаллическая вода, живописность природы и множество обустроенных зон — все это создает уникальную атмосферу для отдыха. Кроме того, это отличное место для времяпровождения с детьми, поскольку около 100 м глубина озера мелкая.

На Свитязе есть чем заняться — горки, батуты, игровые комплексы, аренда лодок, катамаранов и погружение с аквалангом. Экскурсии на внедорожнике, туристических байдарках, велоралли и многое другое. Заядлым рыбакам тоже тут понравится.

Жилья вокруг озера множество — на любой вкус и кошелек. Можно остановиться в палаточном городке. Цены на номера стартуют от 150 грн за человека в сутки. Также можно арендовать дом — от 1000 грн в сутки.

Добираться до Свитязя лучше всего поездом, следующим в Ковель. Цена билета из Киева — 407 грн купе, 238 грн — плацкарт, 947 грн — люкс. Из Ковеля на такси или автобусе доехать до пгт Шацк — до 100 грн, а оттуда следовать уже к озеру.

Лемурийское озеро

Наверняка каждый слышал о розовом озере в Херсонской области, однако мало кто там был. Если вы все еще размышляете, стоит ли ехать — однозначно да.

Это озеро называют украинским Мертвым морем, поскольку вода в нем соленая, однако очень полезная. Многие сюда едут именно для того, чтобы оздоровиться. И, конечно же, сделать красивые фото, поскольку красота озера поражает.

Дорога займет немало времени, однако это стоит того, чтобы увидеть уникальный пейзаж.

Чтобы добраться до Лемурийского озера, нужно сперва приехать в Херсон. Цена билета из Киева — от 225 грн за плацкарт до 1332 грн за люкс. Далее на херсонском автовокзале сесть в автобус, который едет до пгт Чаплынка — до 150 грн, оттуда в село Григоровка. Затем можно нанять частного перевозчика, который доставит вас на нужную локацию или дойти пешком — 4 км.

Возле самого озера можно остановиться в палатках. Также недалеко есть посуточное жилье в аренду — от 100 грн за место или от 1200 грн за дом.

Актовский каньон

Актовский каньон расположен на реке Мертвовод вблизи села Актово (Николаевская область). Еще несколько лет назад это место не было так популярно, однако с появлением социальных сетей об этой локации узнали многие.

Высота гранитно-базальтовых скал достигает 40-50 метров (15-20 этажей). Здешние места еще называют Малым Крымом.

Считается, что эта природная зона под Николаевом была важнейшим центром Скифии. Тут молились богам и проводили ритуалы.

Редкие виды папоротника, можжевельник, фиалки, заросли аира — все это можно увидеть на Актовском каньоне. Кроме того, вблизи расположены Трикратский лес, Арбузинский и Малый Актовый каньоны, а также белые скалы, которые нередко сравнивают с Паммукале в Турции. Это место однозначно для любителей природы и красивых фото.

Жить на Актовском каньоне можно в кемпинге: парковка для машины — 50 грн, место под палатку — 50 грн, прокат и проживание в палатке — 100 грн.

Также в кемпинге можно арендовать капсулу для сна — 300 грн, заказать комплексный обед — 120-150 грн.

Проще всего добираться до каньона на собственном авто, главное — чтобы оно было не низкой посадки. Также можно доехать до Вознесенска на автобусе, цена билета из Киева — 290-400 грн, затем пересесть на маршрутку до села Трикраты, и далее, чтобы добраться до локации, нужно идти пешком минут 10 или нанять частного перевозчика.