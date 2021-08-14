Успенский пост 2021 — календарь питания по дням

Ежегодно с 14 по 27 августа верующие придерживаются Успенского поста. Это один из крупнейших постов, установленых церковью по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы.

В течение этих двух недель лучше воздержаться от пищи животного происхождения, мяса, молока и яиц. А в своем рационе нужно увеличить количество овощей, фруктов, ягод и орехов.

Факты ICTV составили календарь питания во время Успенского поста 2021 на каждый день.

14 августа, суббота (Медовый Спас или Макавей) — разрешено употреблять горячую пищу с добавлением масла. Например, супы, каши, картофель (жареный, вареный, печеный), тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Допускается немного вина.

15 августа, воскресенье — горячая пища с маслом, допускается немного вина.

16 августа, понедельник — сухоядение (хлеб, мед, орехи, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенные зерна, компоты).

17 августа, вторник — горячая пища без масла.

18 августа, среда — сухоядение.

19 августа, четверг (Преображение Господне) — горячая пища без масла. Также разрешается рыба и немного вина.

20 августа, пятница — сухоядение.

21 августа, суббота — горячая пища с маслом, допускается немного вина.

22 августа, воскресенье — горячая пища с маслом, допускается немного вина.

23 августа, понедельник — сухоядение.

24 августа, вторник — горячая пища без масла.

25 августа, среда — сухоядение.

26 августа, четверг — горячая пища без масла.

27 августа, пятница — сухоядение.

Кроме этого, во время Успенского поста нельзя ссориться, лениться, завидовать и сплетничать.

Не рекомендуется посещать праздничные мероприятия с песнями, танцами и громкими развлечениями.

Стоит отказаться от курения, спиртных напитков и путешествий (если только поездка не является паломнической).

В этот период верующие посвящают себя покаянию и молитве.

Успенский пост позволяет достичь чистоты духа и тела, и в таком прекрасном состоянии встретить один из величайших христианских праздников — Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).