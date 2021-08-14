Сырники — блюдо, рецепт которого украинцы чаще всего ищут в сети. Как приготовить идеальные сырники, рассказала победительница реалити-шоу МастерШеф на СТБ и основательница кондитерской школы Лиза Глинская.

Она может приготовить сырники на любой вкус: соленые с зеленью, сладкие с карамелью и даже в духовке с манкой.

— Я варю небольшое количество манки с добавлением яйца, а затем — формирую массу как сырники, обваливая в кокосовой стружке. После этого запекаю в духовке, — поделилась секретом Лиза.

Лиза знает десятки рецептов сырников, но сегодня готовить за тем, что подойдет всем. Простой, классический рецепт, но с секретиком, благодаря которому блюдо точно будет удачным.

Чтобы выбрать правильно главный ингредиент, нужно идти на рынок.

Сыр не должен быть жирным. С жирностью 9-12% такая молочная продукция подойдет для запеканок для ленивых вареников.

Лиза ищет сыр жирностью до 5% — идеальный именно для сырников. И хотя на рынке продают без указания процентов, опытный шеф-повар 5% сыр может отличить даже на глаз.

Для сырников нужно полкило сыра. Время готовить. Прежде чем добавлять другие ингредиенты — его надо перетереть. Это и есть главный залог рыхлых снаружи и нежных внутри сырников!

— С помощью сита нужно перетереть сыр до однородной консистенции. После этого он будет держать форму даже без добавления яйца и муки, — рассказала шеф-повар.

После этого должна получиться снежная масса. На 0,5 кг сыра добавляется одно яйцо, столовая ложка сахара и чайная соли, а затем — 30 граммов муки. После смешивания стоит из массы сделать небольшие шарики.

Приплюснуть сырники можно даже ножом — этим лайфхаком Лиза часто пользуется вне камеры.

Жарить сырники нужно до золотистой корочки. Если много наклеили — лишние можно положить в морозилку с максимальным сроком до двух недель. После этого сыр теряет полезные вещества.

На приготовление сырников Лиза потратила до 20 минут.