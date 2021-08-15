Американец дважды выиграл в лотерею и получил более $3 млн

Житель Южной Каролины (США) второй раз за 11 дней выиграл в лотерею кругленькую сумму.
Победитель 16 июля получил приз в размере $40 тыс., А 27 июля еще три миллиона долларов.
Победитель приобрел оба билета лотереи Mega Millions Quick Pick Южной Каролины на заправке.
— Я не мог поверить. Моя семья была потрясена, когда я сообщил им новость, — сказал он.
Организаторы лотереи сообщили, что шанс выиграть $40 тыс. равен 1 к 931 001, а шанс на выигрыш трех миллионов — примерно 1 к 13 000 000.
В июне маленький украинец выиграл в лотерею гораздо больше, чем деньги.
Житель города Скалат Тернопольской области Арсен Борис выиграл препарат для лечения генетической болезни стоимостью $2 125 000 за одну дозу.
Мальчик страдает от спинального-мышечной атрофии, однако дорогостоящее лечение семья не могла себе позволить.
Близкие мальчика начали собирать средства. Зарегистрировались для участия в лотерее, во время которой ежемесячно распределялись такие препараты.
По словам матери, препарат прибудет в Украину как минимум за месяц. Будут вводить его в одной из клиник Охматдета в Киеве.
В США два года назад одобрили лекарство Zolgensma (onasemnogene abeparvovec-xioi). Это препарат первой генной терапии для лечения детей в возрасте до двух лет со спинальной-мышечной атрофией.