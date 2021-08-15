День ангела Василия в Украине отмечают не менее 20 раз в год. Среди этих дат — 5 января, 7 февраля, 3 марта, 2 апреля, 22 мая 5 июня, 16 июля, 15 августа, 10 сентября, 3 октября, 11 ноября и 20 декабря.

С древнегреческого языка имя Василий означает царский. В Англии распространена форма имени — Безил, а во Франции — Базиль.

Василий — мудрый и смелый мужчина с прекрасным чувством юмора. Он всегда популярен среди девушек, так как имеет чрезвычайную врожденную харизму.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах и СМС для Василия. Поздравьте своих знакомых с праздником, уверены, им будет приятно услышать от вас добрые слова.

Поздравления с днем ангела Василия

Василий, сегодня с неба открыл дверь твой ангел, ведь у тебя именины. Поздравить я хочу тебя с Днем ангела, будь всегда счастливым!

* * *

Ты самый счастливый и самый красивый, родной и хороший Василий. Ты нежность и забота, ты солнечный луч. Поздравляю с именинами!

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Василий, тебе я пожелаю прямо:

Всегда чтобы любили дамы,

Чтоб жизнь не затмевали тучи

И был всегда счастливым случай!

* * *

Ты самый любимый и самый красивый,

Любимый, родной и добрый Василий.

Ты нежность и ласка, ты солнечный луч,

Ты обаятелен и очень могуч.

Василий, тебя поздравляю любя.

* * *

Ты обаятелен, Василий,

По-царски щедр и полон сил.

Недаром многие носили

Такое имя на Руси.

* * *

Василий, царская душа!

Сегодня Вас мы поздравляем

И счастья — радости желаем.

* * *

Везде, где шутки, смех, веселье,

Василий в центре, несомненно!

Пример всем яркий подает

И массы за собой ведет. С именинами!