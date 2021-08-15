День ангела Василия в Украине отмечают не менее 20 раз в год. Среди этих дат — 5 января, 7 февраля, 3 марта, 2 апреля, 22 мая 5 июня, 16 июля, 15 августа, 10 сентября, 3 октября, 11 ноября и 20 декабря.
С древнегреческого языка имя Василий означает царский. В Англии распространена форма имени — Безил, а во Франции — Базиль.
Василий — мудрый и смелый мужчина с прекрасным чувством юмора. Он всегда популярен среди девушек, так как имеет чрезвычайную врожденную харизму.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах и СМС для Василия. Поздравьте своих знакомых с праздником, уверены, им будет приятно услышать от вас добрые слова.
Поздравления с днем ангела Василия
Василий, сегодня с неба открыл дверь твой ангел, ведь у тебя именины. Поздравить я хочу тебя с Днем ангела, будь всегда счастливым!
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Ты самый счастливый и самый красивый, родной и хороший Василий. Ты нежность и забота, ты солнечный луч. Поздравляю с именинами!
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Василий, тебе я пожелаю прямо:
Всегда чтобы любили дамы,
Чтоб жизнь не затмевали тучи
И был всегда счастливым случай!
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Ты самый любимый и самый красивый,
Любимый, родной и добрый Василий.
Ты нежность и ласка, ты солнечный луч,
Ты обаятелен и очень могуч.
Василий, тебя поздравляю любя.
* * *
Ты обаятелен, Василий,
По-царски щедр и полон сил.
Недаром многие носили
Такое имя на Руси.
* * *
Василий, царская душа!
Сегодня Вас мы поздравляем
И счастья — радости желаем.
* * *
Везде, где шутки, смех, веселье,
Василий в центре, несомненно!
Пример всем яркий подает
И массы за собой ведет. С именинами!