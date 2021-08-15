15 августа в Украине празднуют День археолога. Традиционно в этот день в музеях открывают различные выставки, посвященные археологии, где каждый может познакомиться с наукой ближе.

Если в вашем окружении есть люди, которые имеют непосредственную связь с археологией, не забудьте их поздравить. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках с Днем археолога 2021.

Еще до 2008 года День археолога в Украине был неофициальной датой. С 1947 года этот праздник отмечали все археологические экспедиции, которые проводили свои исследования.

Археология — это важная наука, которая знакомит нас с древней цивилизацией, изучает культуру разных эпох, быт, а также позволяет изучить останки животных и растений. Археологи не ограничиваются научными работами на суше, они также изучают подводный мир.

Человек, который занимается этой профессией, имеет ряд разнообразных задач, однако главная — раскопки для поиска источников исследования. Поэтому иногда археологов сравнивают с детективами, поскольку им тоже нужно что-то искать.

В августа немало профессиональных праздников. 19 августа отмечается День пасечника, 28 августа — День дальнобойщика, 29 августа — День шахтера. Полный календарь праздников на август 2021 — смотрите на Фактах ICTV.