Традиционно 15 августа в Украине отмечают День археолога. Сегодня стоит поздравить всех, кто причастен к этой профессии.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем археолога в СМС.

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С днем ​​археолога сегодня поздравляем, Новых сокровищ найти побольше вам желаем, Пусть удача сопутствует вам всегда, Пусть благосклонна будет к вам судьба.

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С Днем археолога. Желаю каждый день искать то, что важно и интересно, всегда находить то, что нужно и уникально, постоянно докапываться до истины и к странным находок, никогда не терять веры в себя и обоняния на большую удачу!

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В ваших руках истории нити,

Вы возвращаете то, что забыто:

Память о предках, забытую славу,

Праздник вы заслужили по праву.

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Пусть на раскопе и в кабинете

Даже при самом скромном бюджете

Поиска дух и богиня везения

Не покидают вас ни на минуту.

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Профессиональный праздник археологов был установлен в 2008 году указом президента Виктора Ющенко.

Таким образом он хотел отметить весомый вклад украинских ученых в развитие отечественной археологии.

В Украине археологи сделали одно из самых значительных открытий в мире. В 1971 году они нашли в кургане Толстая Могила, что на окраине города Покров Днепропетровской области, скифскую золотую пектораль.

Это украшение стало известно на весь мир. А в ООН пектораль назвали одной из самых красивых достопримечательностей древности.