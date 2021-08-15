16 августа 2020 украинцы чтят память Антония Римлянина или Антона Вихревия. Этот православных святой жил в XI-XII веках.
В народе Антон был известен тем, что 16 августа смелые люди отправлялись на перекресток “вихри дежурить”. При появлении вихря необходимо было воткнуть в него нож, держа в руках голову петуха.
Народные приметы на 16 августа
- дует южный ветер и по дороге кружат пылевые вихри — зимой будет много снега.
- сильный и холодный ветер — к морозной зиме, теплый — к мягкой и снежной.
- увидеть в этот день медведя — к счастью.
- домашняя птица линять начала — скоро холода наступят.
- облака в одну линию на горизонте вытянулись — к сильному ветру.
Что нельзя делать 16 августа
- убирать в доме;
- подметать дома и на улице, чтобы не вымести свое счастье;
- отказывать бездомным и беспомощным, которые действительно нуждаются в помощи.
Именины 16 августа
В этот день именины празднуют: Иван, Исаак, Козьма, Ян.