В начале первого месяца осени 2021 года украинцы смогут увидеть полный месяц в фазе знака Дева. Астрологи утверждают — эта фаза месяца наступит 7 сентября во вторник. Ожидаемое время — 03.52.

7 сентября — второй лунный день. Эти сутки отлично подойдут для кропотливой работы, к которой стоит подходить вдумчиво и сосредоточено. Вторник будет полон энергии, а удача будет сопровождать настоящих трудоголиков, хотя и сконцентрироваться на работе будет сложно.

В этот день финансовая деятельность принесет материальное вознаграждение. Особенно стоит уделить внимание банковским операциям. Покупка и продажа недвижимости точно обернется удачей.

Рекомендуется также заняться учебой и повышением квалификации — шансы на успех заметно увеличатся в этот день. Стоит уделить внимание и физическому состоянию — самое время начать делать различные упражнения, а также прислушаться к диетам.

Из негативных сторон полнолуния 7 сентября — злость и скупость. Новые начинания помогут избежать этих негативных мыслей.

Лунный календарь 2021

Лунный календарь на 2021 год предусматривает много благоприятных и производительных дней.

К примеру, в сентябре для свиданий, путешествий и прогулок отлично подойдут 14 и 15 сентября.

Стоит остерегаться дней, которым приписывают неудачу — 3-е, 6-е и 21-е. Рекомендуется отказаться от путешествий.