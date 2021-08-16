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Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

Сколько будут отдыхать украинцы в августе 2021: список выходных

календарь 2021

В августе 2021 года украинцы будут отдыхать больше, чем обычно. В последний месяц лета предусмотрено десять официальных нерабочих дней.

Дополнительные выходные ждут украинцев по случаю Дня Независимости Украины. В этом году праздник приходится на вторник (24 августа).

Понедельник (23 августа) также будет выходным днем, но его нужно будет отработать в субботу, 28 августа.

В общем в третий месяц лета украинцы будут работать 21 день.

Выходные в августе 2021

  • 1 августа
  • 7-8 августа
  • 14-15 августа
  • 21-24 августа
  • 29 августа

Календар свят у серпні 2021

Праздники в августе 2021

  • 1 августа — День инкассатора, Дeнь Воздушных сил Вооруженных сил Украины
  • 2 августа — Ильин день
  • 5 августа — Международный день светофора
  • 8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины, День работников ветеринарной медицины, День строителя
  • 9 августа — Международный день коренных народов мира
  • 12 августа — Международный день молодежи
  • 14 августа — Медовый спас, Начало Успенского поста
  • 15 августа — День археолога
  • 19 августа — Яблочный спас; Преображение Господне, День пасечника
  • 23 августа — День Государственного Флага Украины
  • 24 августа — День Независимости Украины
  • 27 августа — Ореховый (Хлебный) Спас, Окончание Успенского поста
  • 28 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика
  • 29 августа — День шахтера.
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