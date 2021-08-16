Православный календарь на август 2021 насчитывает немало важных праздников. В последний месяц лета христиане будут отмечать день пророка Ильи, Преображение Господне (Яблочный Спас) и Ореховый Спас.

Кроме этого, 14 августа начинается Успенский пост, который продлится две недели.

Еще одна важная дата — 28 августа. В этот день православные будут праздновать Успение Пресвятой Богородицы.

Православный календарь на август 2021 — список праздников

1 августа — обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца

2 августа — пророка Ильи

3 августа — преподобных Симеона палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его

4 августа — преподобного Корнилия Переяславского

5 августа — Почаевской иконы Божьей Матери, мучеников Трофима, Феофила и 13-ти мучеников

6 августа — мучеников благоверных князей Бориса и Глеба

7 августа — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

8 августа — священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа

9 августа — великомученика и Целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского

10 августа — Смоленской иконы Божией Матери

11 августа — преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов

12 августа — мученика Иоанна Воина

13 августа — предпраздник Вынесения Честных Древ Животворящего Креста Господня

14 августа — начало Успенского поста, Медовый Спас или Маковея

15 августа — перенесение мощей первомученика апостола от 70-ти Стефана

16 августа — преподобного Антония Римлянина, Новгородского Чудотворца

17 августа — семи отроков Эфесских

18 августа — предпразднство Преображения Господня

19 августа — Преображение Господне, Яблочный Спас

20 августа — попразднства Преображения Господня

21 августа — перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

22 августа — собор Соловецких святых, апостола Матфея

23 августа — священномученика Лаврентия

24 августа — священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона

25 августа — преподобномучеников Белогорских

26 августа — отдание праздника Преображения Господня, преподобного Максима Исповедника

27 августа — предпразднство Успения Пресвятой Богородицы, пророка Михея

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы

29 августа — попразднство Успения Пресвятой Богородицы — Ореховый Спас

30 августа — священномученика Мирона Кизичного

31 августа — преподобного Иоанна Рыльского, мучеников Флора и Лавра