Как на пляже спрятать телефон и деньги

Отдыхая у воды, люди часто задаются вопросом, как спрятать ценные вещи, когда они идут плавать? Замечательным решением этой проблемы является посещение пляжа компанией или хотя бы вдвоем.

Однако что делать путешественникам, которые решили отдохнуть сами? Факты ICTV подготовили 6 способов, как можно спрятать деньги и телефон на пляже и не стать жертвой воров.

Средства личной гигиены

Ценные вещи можно спрятать в пакетик с женской гигиенической прокладкой или в упаковке влажных салфеток. Деньги лучше положить между двумя влажными салфетками и поместить внутрь средства личной гигиены.

Во время пандемии каждый человек носит с собой защитную маску. Она может стать отличным временным сейфом для ваших вещей. Для этого надо осторожно разрезать маску и положить туда ценные вещи.

Эти предметы не привлекают лишнего внимания, поэтому они могут стать отличным решением проблемы.

Бутылка от солнцезащитного крема

Также прекрасно подойдет пустая бутылка от геля для душа, шампуня или кондиционера. Если вы решили воспользоваться этим методом, то сначала ее нужно тщательно вымыть, затем разрезать часть упаковки, где она закрывается, и положить туда ценные вещи.

Также бутылку можно дополнительно поместить в одноразовый пакет, который надо смазать солнцезащитным кремом. Так вы создадите видимость, что бутылка от крема протекает, а, значит, никто и не подумает, что там могут быть ценные вещи.

Обувь

Скрыть ценные вещи можно в кроссовках. После того, как вы сняли обувь, их нужно положить внутрь.

Также можно использовать старую обувь. Для этого надо прорезать щель в подошве, куда можно спрятать деньги или банковскую карточку.

Потайной карман в подстилке

Можно сразу приобрести подстилку для пляжа с потайным карманом. Такой вариант не привлекает лишнего внимания, так как она является стандартным атрибутом для пляжа.

Перед тем, как положить телефон в карман, его лучше обернуть одноразовым пакетом. Вы убережете смартфон от песка, который может попасть в карман.

Водонепроницаемый чехол

Лучшим вариантом будет взять ценные вещи с собой в воду. В такой чехол можно положить как смартфон, так и другие документы. Он не мешает плавать, потому что крепится на лямку. Ее можно повесить себе на шею или обмотать вокруг руки.

Соседи

Самый распространенный вариант — пообщаться с соседями, которые расположились рядом. На пляже лучше выбрать семейную пару с детьми и вежливо попросить присмотреть за вашими вещами.

Обычно новые знакомые не отказывают в просьбе, а потом сами просят присмотреть за их вещами.

Непримечательный внешний вид

На отдыхе всегда хочется выглядеть идеально. Однако если вы отдыхаете сами, то на пляже лучше не привлекать лишнего внимания.

Правильнее будет выбрать максимально простую одежду и обувь. Обычно воры не обращают внимания на туристов, которые не выделяются на фоне других отдыхающих.