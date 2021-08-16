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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Какой праздник 17 августа

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17 августа в Украине нет государственных или профессиональных праздников, а в церковном календаре сегодня – День памяти преподобной мученицы Евдокии.

В народе его называют Авдотья Малиновка, Огуречница или Сеногнойка, поскольку к этому дню поспевает лесная малина, хозяйки собирают последние огурцы и начинаются мелкие дожди, которые могут сгноить неубранное вовремя сено.

17 августа — какой сегодня праздник

Сегодня отмечают День Независимости Индонезия и африканское государство Габон.

Есть в календаре на 17 августа и несколько интересных неофициальных праздников. В США, например, отмечают Дни ванильного заварного крема и благодарности черной кошке. А в мире – Международный день черного кота и День картошки.

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Приметы на 17 августа:

  • Теплая погода – к хорошему урожаю.
  • Какая погода на Евдокию – такой и в ноябре будет.
  • Много росы – урожай льна будет плохим.
  • Жаркий день – к хорошему сенокоса, дождливый – к неудачному.
  • Если в этом году много малины, то урожай хлеба будет отменный.

Что нельзя делать 17 августа:

  • Затевать уборку в доме.
  • На работе выяснять отношения с коллегами.
  • Давать и брать деньги в долг.

Именины 17 августа

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Антон, Дарья, Денис, Максим, Евдокия, Иван, Ирина и Константин.

Фото: Dreamstime

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