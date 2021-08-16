17 августа в Украине нет государственных или профессиональных праздников, а в церковном календаре сегодня – День памяти преподобной мученицы Евдокии.
В народе его называют Авдотья Малиновка, Огуречница или Сеногнойка, поскольку к этому дню поспевает лесная малина, хозяйки собирают последние огурцы и начинаются мелкие дожди, которые могут сгноить неубранное вовремя сено.
17 августа — какой сегодня праздник
Сегодня отмечают День Независимости Индонезия и африканское государство Габон.
Есть в календаре на 17 августа и несколько интересных неофициальных праздников. В США, например, отмечают Дни ванильного заварного крема и благодарности черной кошке. А в мире – Международный день черного кота и День картошки.
Приметы на 17 августа:
- Теплая погода – к хорошему урожаю.
- Какая погода на Евдокию – такой и в ноябре будет.
- Много росы – урожай льна будет плохим.
- Жаркий день – к хорошему сенокоса, дождливый – к неудачному.
- Если в этом году много малины, то урожай хлеба будет отменный.
Что нельзя делать 17 августа:
- Затевать уборку в доме.
- На работе выяснять отношения с коллегами.
- Давать и брать деньги в долг.
Именины 17 августа
День ангела сегодня отмечают: Андрей, Антон, Дарья, Денис, Максим, Евдокия, Иван, Ирина и Константин.