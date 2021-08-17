Уже вскоре начнется осенняя пора и новый учебный год. Для каждого школьника этот период очень важен, поэтому к празднику 1 сентября все начинают готовиться заранее.

Неизменным атрибутом Дня знаний является букет цветов, который школьники будут дарить классному руководителю или директору школы.

Это давняя приятная традиция, которая придает этому дню торжества и праздничного настроения. Дарение цветов свидетельствует об уважении к педагогам и вашему отношении к 1 сентября.

Факты ICTV подготовили варианты букетов на 1 сентября и узнали цены на них.

Букеты-комплименты — 250 грн

Букет из сухоцветов — 250 грн

Букет с георгинами — 360 грн

Букет с эустомами — 985 грн

Букет с розами и герберой — 620 грн

Коробка с цветами и зефиром — 585 грн

Букет с гипсофилой — 520 грн

Корзина цветов с подсолнухами — 580 грн

Букет с подсолнухом — 615 грн

Букет с гладиолусами и молюцеллой — 1045 грн

При выборе букета на 1 сентября стоит обратить внимание на лаконичные цветочные композиции, не перегруженные лишними деталями.

Лучше отказаться от банальных букетов с гвоздиками, астрами или несколькими розами в целлофановой обертке с блестящими лентами.

А приятно удивить своего учителя можно цветами в коробках, корзинах, горшках или стекле.

В коробки с цветочными композициями добавляют сладости, фрукты и различные элементы декора, например, такие символы школьной жизни, как карандаши.

Однако флористы советуют при выборе букета на 1 сентября ориентироваться не только на современные тренды, но и доверять личному вкусу.

Ранее мы рассказывали, какой макияж сделать на 1 сентября в школу. Это достаточно актуальная тема, так как всем девочкам хочется хорошо выглядеть в первый день после летних каникул.

А подчеркнуть свои достоинства можно с помощью легкого и естественного макияжа, который не будет привлекать лишнего внимания.