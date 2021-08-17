Самый выгодный способ кредитования: Capital Invest предлагает кредит под залог недвижимости

Кредит под залог недвижимости – самый выгодный вид кредитования. Это отличный способ получить большую сумму на любые потребности — развитие частного бизнеса, приобретение жилья или автомобиля, не предоставляя справку о доходах.

Главное здесь – это наличие недвижимого имущества и своевременная оплата платежей.

Кредит под залог недвижимости – это выдача займа под залог квартиры, офиса или частного дома. Заемщик остается владельцем недвижимого имущества, не аннулирует прописку и никому не передает право собственности.

На протяжении действия кредитного договора можно продолжать пользоваться недвижимостью для своих целей. Заемщик лишь обязуется выполнять условия кредитного договора, в ином случае кредитная организация имеет право продать недвижимость и погасить задолженность.

Такой кредит доступен всем гражданам Украины возрастом от 18 лет, которые имеют в своём распоряжении недвижимое имущество. Поэтому услугами https://capital-invest.com.ua/ru/ может воспользоваться как студент, так и пенсионер.

Главное преимущество такого сотрудничества в том, что здесь не нужна справка о доходах или идеальная кредитная история. Также не требуется указывать цели использования выданных денег, в отличие от банковского кредита.

Процентная ставка кредита под залог ниже, чем у потребительского, а условия выгоднее. Capital Invest предлагает получить до 80% стоимости недвижимого имущества под 1,8% в месяц – это в два раза меньше, чем в любом государственном банке.

Срок кредитования от 3 месяцев до 5 лет. Чем больше срок, тем меньше ежемесячный платеж. При оформлении кредитного договора составляется график выплат, который будет удобен для заемщика, и регулируется сумма платежа – тоже так, чтобы она была удобной.

Заявка на кредит оформляется очень быстро, а ее результат становится известен в течение одного дня. После оформления заявки недвижимость осматривается, определяется ее рыночная стоимость.

Условий тут немного: объект залога не может быть в кредите или под арестом, также не должно быть просрочек по коммуналке.

На итоговую сумму влияет состояние недвижимости: например, если ваша квартира или дом в аварийном состоянии, деньги не дадут.

В любом случае, кредит под залог недвижимости – это выгодное решение, когда требуется крупная сумма здесь и сейчас.

Оформление кредита в банке может длиться неделями, и в большинстве случаев всё заканчивается неудачей. Вдобавок ко всему банки проводят жесткие проверки, и не каждый клиент сможет получить кредит.

Capital Invest максимально упростил процесс оформления и сделал условия кредитования наиболее выгодными для клиента!