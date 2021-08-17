Главный праздник для православных христиан – Светлое Христово Воскресение, дата которого 2021 году приходится на 2 мая.

В целом в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи – Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица. Их называют переходящими, поскольку каждый год приходятся на разные числа. Мы их обозначили звездочкой*, чтобы отличать от других.

Есть также девять двунадесятых непереходящих праздников, то есть со стабильной датой, и семь великих праздников, посвященных событиям из жизни Иисуса Христа, Богородицы и других святых.

Двунадесятые переходящие праздники в 2021

25 апреля* – Вход Господень в Иерусалим

10 июня* – Вознесение Господне

20 июня* – День Святой Троицы (Пятидесятница)

Двунадесятые непереходящие праздники в 2021

7 января — Рождество Христово

19 января — Крещение Господне (Богоявление)

15 февраля — Сретение Господне

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы

19 августа — Преображение Господне

28 августа – Успение Богородицы

21 сентября — Рождество Богородицы

27 сентября — Воздвижение Креста Господня

4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы

Великие праздники в 2021

14 января — Обрезание Господне

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи

12 июля — Святых апостолов Петра и Павла

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

В церковном календаре верующие также найдут другую важную информацию: когда Масленица, многодневные и однодневные посты, а также – в какие дни нужно поминать умерших родственников.

Многодневные посты в 2021

До 6 января длится Рождественский пост, начавшийся 28 ноября 2020

Великий пост – с 15 марта по 1 мая

Петров пост – с 28 июня по 11 июля

Успенский пост – с 14 по 27 августа

Рождественский пост 2021-2022 – с 28 ноября 2021 по 6 января 2022

Однодневные посты в 2021

18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Среды и пятницы, за исключением сплошных седмиц и Святок

Сплошные седмицы – недели в 2021, когда нет поста

Святки: с 7 по 17 января

Неделя Мытаря и Фарисея: с 22 по 28 февраля

Масленица (Сырная неделя): с 8 по 14 марта

Пасхальная (Светлая неделя): с 3 по 9 мая

Троицкая неделя: с 21 по 27 июня

Дни особого поминовения усопших в 2021

6 марта – Вселенская родительская суббота (мясопустная)

27 марта – Суббота второй седмицы Великого поста

3 апреля – Суббота третьей седмицы Великого поста

10 апреля – Суббота четвертой седмицы Великого поста

11 мая – Радоница

9 мая – Поминовение усопших воинов

19 июня – Троицкая родительская суббота

6 ноября – Димитриевская родительская суббота

Календарь церковных праздников 2021 в Украине на каждый месяц смотрите ниже.

Январь 2021

6 января, среда – Сочельник, последний день Рождественского поста

7 января, четверг – Рождество Христово

7-17 января – Святки (нет постных дней)

14 января, четверг – Обрезание Господне (святого Василия Великого)

18 января, понедельник – Навечерие Богоявления, Крещенский сочельник (строгий пост)

19 января, вторник – Богоявление или Крещение Господне

20 января, среда – однодневный пост

22 января, пятница – однодневный пост

25 января, понедельник – День великомученицы Татьяны или Татьянин день

27 января, среда – однодневный пост

29 января, пятница – однодневный пост

Февраль 2021

3 февраля, среда – однодневный пост

5 февраля, пятница – однодневный пост

10 февраля, среда – однодневный пост

12 февраля, пятница – однодневный пост

15 февраля, понедельник – Сретение Господне

17 февраля, среда – однодневный пост

19 февраля, пятница – однодневный пост

22-28 февраля – неделя Мытаря и Фарисея (нет постных дней)

Март 2021

3 марта, среда – однодневный пост

5 марта, пятница – однодневный пост

6 марта – Вселенская родительская суббота (мясопустная)

8 марта, понедельник – начало Масленицы (Сырная неделя)

9 марта, воскресение – первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи

14 марта – Прощеное воскресенье

15 марта, понедельник – начало Великого поста (воздержание от пищи)

22 марта, понедельник – Сорок святых или День всех святых

27 марта – Суббота второй седмицы Великого поста

30 марта, вторник – День святого Алексея или Теплого Алексея

Апрель 2021

3 апреля – Суббота третьей седмицы Великого поста

7 апреля, среда – Благовещение Пресвятой Богородицы

10 апреля – Суббота четвертой седмицы Великого поста

24 апреля – Лазарева суббота

25 апреля*, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

Май 2021

1 мая, суббота – последний день Великого поста

2 мая*, воскресенье – Пасха или Светлое Христово Воскресение

3-9 мая – Пасхальная неделя (нет постных дней)

6 мая, четверг – Великомученика Георгия Победоносца

9 мая, воскресенье – Поминовение усопших воинов

11 мая, вторник – Радоница

12 мая, среда – однодневный пост

14 мая, пятница – однодневный пост

19 мая, среда – однодневный пост

21 мая, пятница – однодневный пост

22 мая, суббота – День Николая Чудотворца

24 мая, понедельник – Равноапостольных Кирилла и Мефодия

26 мая, среда – однодневный пост

28 мая, пятница – однодневный пост

Июнь 2021

2 июня, среда – однодневный пост

4 июня, пятница – однодневный пост

9 июня, среда – однодневный пост

10 июня*, четверг – Вознесение Господне

11 июня, пятница – однодневный пост

16 июня, среда – однодневный пост

18 июня, пятница – однодневный пост

19 июня – Троицкая родительская суббота

20 июня*, воскресенье – День Святой Троицы (Пятидесятница), третье Обретение главы Иоанна Предтечи

21-27 июня – Троицкая неделя (нет постных дней)

28 июня, понедельник – начало многодневного Петровского поста

Июль 2021

7 июля, среда – Рождество Иоанна Предтечи, Иванов день

8 июля, четверг – День Петра и Хавроньи

11 июля, воскресенье – окончание многодневного Петровского поста

12 июля, понедельник – День святых апостолов Петра и Павла

14 июля, среда – однодневный пост

16 июля, пятница – однодневный пост

21 июля, среда – однодневный пост

23 июля, пятница – однодневный пост

28 июля, среда – День крещения Киевской Руси-Украины

30 июля, пятница – однодневный пост

Август 2021

2 августа, понедельник – Ильин день

4 августа, среда – однодневный пост

6 августа, пятница – однодневный пост

9 августа, понедельник – День памяти великомученика и целителя Пантелеймона

11 августа, среда – однодневный пост

13 августа, пятница – однодневный пост

14 августа, суббота – Медовый Спас или Маковея

14-27 августа – многодневный Успенский пост

19 августа, четверг – Преображение Господне или Яблочный Спас

28 августа, суббота – Успение Пресвятой Богородицы

29 августа, воскресенье – Ореховый Спас

Сентябрь 2021

1 сентября, среда – однодневный пост

3 сентября, пятница – однодневный пост

8 сентября, среда – однодневный пост

10 сентября, пятница – однодневный пост

11 сентября, суббота – Усекновение главы Иоанна Предтечи (строгий пост)

15 сентября, среда – однодневный пост

17 сентября, пятница – однодневный пост

19 сентября, воскресенье – Михайлово чудо

21 сентября, вторник – Рождество Пресвятой Богородицы

22 сентября, среда – однодневный пост

24 сентября, пятница – однодневный пост

27 сентября, понедельник – Воздвижение Креста Господня (строгий пост)

29 сентября, среда – однодневный пост

30 сентября, четверг – День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии

Октябрь 2021

1 октября, пятница – однодневный пост

6 октября, среда – однодневный пост

8 октября, пятница – День памяти преподобного Сергия (однодневный пост)

13 октября, среда – однодневный пост

14 октября, четверг – Покров Пресвятой Богородицы

15 октября, пятница – однодневный пост

20 октября, среда – однодневный пост

22 октября, пятница – однодневный пост

27 октября, среда – однодневный пост

29 октября, пятница – однодневный пост

Ноябрь 2021

3 ноября, среда – однодневный пост

4 ноября, четверг – Казанской иконы Божьей матери

5 ноября, пятница – однодневный пост

6 ноября – Димитриевская родительская суббота

8 ноября, понедельник – великомученика Димитрия Солунского

10 ноября, среда – Параскева-Пятница или День памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятница (однодневный пост)

12 ноября, пятница – однодневный пост

17 ноября, среда – однодневный пост

19 ноября, пятница – однодневный пост

21 ноября, воскресенье – День святого Михаила

24 ноября, среда – однодневный пост

26 ноября, пятница – однодневный пост

28 ноября, воскресенье – начало многодневного Рождественского поста

Декабрь 2021