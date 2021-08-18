Ученые доказали связь между внешностью и семейным доходом

Ученые доказали связь между внешностью и заработком: невысокие мужчины и полные женщины зарабатывают на тысячу долларов в год меньше, чем их высокие и стройные коллеги.

К таким выводам пришли исследователи Университета Айовы.

В новом эксперименте ученых приняли участие 2 383 добровольцев. Их данные, включая сканирование всего тела и информацию о семейном доходе и половую принадлежность, детально изучил инициатор исследования ученый университета Суйонг Сонг.

— Было установлено, что у мужчин, которые зарабатывают более $70 тыс. в год, увеличение роста на сантиметр дает дополнительный годовой доход примерно в тысячу долларов, — отметил Сонг.

Что касается женщин, исследователи обнаружили связь между заработком и весом. Снижение индекса массы тела на единицу дает дополнительные тысячи долларов в год к семейному доходу.

— Интересно, есть ли надбавка за физическую привлекательность на рынке труда? В большинстве предыдущих исследований внешность чаще всего определялась на основе субъективных мнений, основанных на опросах, — рассуждает Сонг.

Чтобы решить эту проблему, команда обратилась к данным, собранным в рамках проекта Civilian American and European Surface Anthropometry Resource (CAESAR), который проводился ВВС США с 1998 по 2000 год. Кроме подробной демографической информации, измерений тела с помощью рулетки и штангенциркуля, данные включали 3D-сканирование всего тела.

Эти снимки позволили исследователям ввести данные о 2 383 людях в определенный алгоритм, чтобы идентифицировать физические особенности и найти закономерности.

Результаты показали, что существует статистически значимая связь между внешностью, полу и семейным доходом. Рост мужчины положительно влияет на семейный доход, тогда как ожирение женщины негативно сказывается на доходе семьи.

Источник: Daily Mail