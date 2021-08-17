В Украине 18 августа верующие чтят память мученика Евсигния, который родился в III веке в Антиохии. Он шесть лет служил в римских войсках при разных императорах. Согласно приданиям, он стал свидетелем явления на небе Креста, сложенного из звезд. Знак сулил ему победы во всех битвах.
Когда Евсигний состарился, то уехал к себе на родину, где он проводил все время в молитвах. Когда на престол взошел Юлиан Отступник, то он попытался возродить язычество. На Евсигния написали донос, и он предстал перед судом. Однако Юлиан не пощадил его старости и приказал казнить.
Именины 18 августа
Викентий, Дарья, Евдокия, Евстигней, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна.
Народные приметы на 18 августа:
- Какой будет погода 18 августа, такой она будет и в декабре.
- Если птицы летают низко над землей, то скоро будет дождь.
Что нельзя делать 18 августа:
- Запрещено кричать.
- Не стоит ссориться.
- Нельзя босыми ногами ходить по росе.
- Лучше не планировать далекие путешествия.
Значимые события 18 августа
В этот день в 1958 году в США вышел роман Владимира Набокова Лолита, принесший писателю всемирную славу.
Роман был посвящен скандальной теме. Главный герой Гумберт, от лица которого ведется повествование, без ума от девочек-подростков, которых он называет нимфетками. Единственная радость в его жизни – наблюдать издалека за ними.
Также в этот день 1966 году NASA приступило к разработке космического аппарата Аполлон, который впоследствии выполнял детальные исследования лунной поверхности.
Праздники в других странах 18 августа
Австралия: День ветеранов Вьетнама. (День Лонгтан)
Болгария: Праздник Святого Иоанна Рыльского.
Индонезия: День Конституции.
Северная Македония: День вооруженных сил.
Пакистан: День посадки деревьев.
Азербайджан, Казахстан: День пограничника.
Таиланд: Национальный день науки.
События в истории 18 августа
1743 — Джек Бротон сформулировал правила бокса.
1786 — основана столица Исландии Рейкьявик.
1826 — шотландский исследователь Александер Гордон Леинг первым из европейцев достиг древнего города Томбукту на берегу Нигера.
1868 — исследуя солнечный спектр, французский астроном Пьер Жансен обнаружил новый элемент — гелий.
1920 — ратифицировано девятнадцатую поправку к конституции США, предоставившую право голосовать женщинам.
1941 — работники НКВД взорвали Днепровскую ГЭС, повлекшую смерть около 100 тыс. жителей береговой зоны и красноармейцев.
1941 — НКВД начал депортацию этнических немцев из Крымской АССР в Казахскую ССР.
1992 — основан Почетный знак президента Украины, первую награду независимой Украины (с 1996 — орден За заслуги).
2006 — в Киеве начался IV Всемирный форум украинцев.
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